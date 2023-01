„Ceasul Apocalipsei” a fost setat la doar 90 de secunde de miezul nopţii, ca urmare a invaziei din Ucraina

„Ceasul Apocalipsei”, un calcul ştiinţific destinat să ilustreze practic riscurile existenţiale la nivel mondial, a fost setat, marţi, de oamenii de ştiinţă, la doar 90 de secunde de miezul nopţii, conform stirileprotv.ro.

Este cel mai mic interval faţă de momentul catastrofei de când acest sistem a fost introdus pentru prima dată, în 1947, informează News.ro, care citează The Guardian.

Preşedintele şi directorul general al Bulletin of Atomic Scientist (Buletinul Oamenilor de Ştiinţă din domeniul nuclear), Rachel Bronson, a declarat că decizia de a muta ceasul şi mai aproape de momentul final faţă de poziţia de anul trecut, când era la 100 de secunde până la miezul nopţii, s-a datorat „în mare parte, deşi nu exclusiv, pericolelor tot mai mari aduse de războiul din Ucraina”.

Doomsday Clock Set To 90 Seconds To Midnight — Closest It Has Ever Been To Annihilation

The clock is set once a year by the Bulletin of Atomic Scientists and is intended to convey how close the world is to the apocalypse.

WHY DOES SUCH A CLOCK EVEN EXIST? pic.twitter.com/GOQjSzKoRV

— BandOfBrothersQ+ (@Q_Plus_) January 24, 2023