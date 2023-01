AS New Generation a programat o acţiune şi în pauza sărbătorilor de iarnă.

Pe perioada vacanţei, când toţi copiii au fost liberi, juniorii clubului de baschet condus de Gigi Lipovan au ales să meargă într-un stagiu de pregătire la Bečej, în Serbia. Acolo au susţinut câte două şedinţe pe zi şi două meciuri de verificare.

„Antrenamentele au fost foarte folositoare, am insistat pe elementele de bază din baschet, dar am şi început dezvoltarea unor exerciţii şi elemente noi de baschet în funcţie de categoria de vârstă. Una peste alta a fost un cantonament reuşit, care ne ţine în formă acum la început de an.

De asemenea, vreau să menţionez că pe parcursul campului am susţinut şi un meci de pregătire cu un club prieten din Subotica. Astfel, la categoria 2012 şi mai mici, am învins cu scorul de 54-22, iar la grupa 2009-2010 am pierdut cu scorul de 67-66.

Ultimul fost un meci foarte disputat, pierdut de echipa noastră pe final, în ultimele secunde am ratat două aruncări libere. Le mulţumesc părinţilor pentru susţinerea şi suportul acordat copiilor în vederea participării la acest camp”, a declarat antrenorul-preşedinte Gigi Lipovan.