Calvarul mamelor și bebelușilor bolnavi de Covid-19 din Timișoara s-a încheiat: „Sunt fericită”

Ultimii doi copilași vindecați, mămicile lor și o a treia femeie care a născut, dar a rămas în Maternitatea Bega pentru că a luat virusul, au plecat la casele lor. Tinerele au stat în saloane separate și i-au văzut pe cei mici doar pe telefon, prin apel video. Au plâns când i-au putut strânge din nou la piept și au ieșit pe porțile spitalului în aplauzele cadrelor medicale.

Adina și-a luat bebelușul pentru prima oară în brațe, după trei săptămâni grele. Au fost internați pe 14 aprilie, la Maternitatea Bega, ambii, infectați cu COVID-19.

Adina: „Primul lucru, îl voi ține în brațe, pur și simplu îl voi ține în brațe și îl nu îi voi mai da drumul. Am emoții. Nu vreau să pierd nici măcar o clipă, nici un moment din creșterea lui, pentru că trei săptămâni am pierdut.”

Fericită a plecat, miercuri, acasă și Alexandra, alături de fetița ei, Eva.

Alexandra, mămică: „l-am văzut doar pe videocall și poze, ne trimiteau asistentele. E greu. Doar o mămică care a fost în situația asta poate să înțeleagă. Nu se poate exprima în cuvinte.”

Reporter: „Cum vă simțiți acum, că plecați, în sfârșit, acasă?”

Alexandra: „Fericită. Sunt fericită.”

Loredana, o a treia mămică infectată, a fost externată miercuri. Bebelușul ei nu a luat boala și o așteaptă acasă.

Loredana: „Mă simt bine și m-am simțit tot timpul bine.”

Reporter: „Cum a fost pentru dumneavoastră?”

Loredana: „Dificil, dar întru Dumnezeu am trecut.”

Reporter: „Cum l-ați văzut în tot acest timp?”

Loredana: „Cu apel video și cu ajutorul medicilor.”

La Maternitatea Bega au fost internate în total 19 paciente și trei bebeluși. În prezent, aici a rămas o singură gravidă care urmează să fie externată la sfârșitul săptămânii.

Perioada a fost dificilă și pentru echipa medicală. S-a muncit în patru schimburi, care au alternat activitatea din zona roșie cu izolarea la domiciliu.

Marius Craina, director Obstetrică – Ginecologie Maternitatea Bega: „Ne-am încurajat în permanență. Clar că toți am avut trac, am avut emoții, am avut stres, pentru că, repet, este o boală nouă, pe care nu am mai întâlnit-o, sunt proceduri pe care nu le-am avut niciodată și a trebuit să facem față.”

Niciun cadru medical de la această maternitate nu a fost infectat în această perioadă.

