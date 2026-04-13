Britney Spears s-a internat într-un centru de reabilitare

Britney Spears s-a internat într-un centru de reabilitare, la o lună după ce a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează BBC, potrivit g4media.ro.

Cântăreața s-a internat de bunăvoie într-un centru de tratament, a declarat duminică reprezentantul ei pentru mai multe publicații din SUA.

După arestarea ei din 4 martie, reprezentantul vedetei a calificat incidentul drept „absolut impardonabil” și a spus că cei dragi ai ei „vor elabora un plan necesar de mult timp pentru a o pregăti pentru succes și bunăstare”.

Intrarea ei în tratament are loc cu trei săptămâni înainte ca artista în vârstă de 44 de ani să se prezinte în fața instanței din California pentru a răspunde acuzației de conducere sub influența alcoolului.

Luna trecută, Spears a fost denunțată autorităților pentru că a condus BMW-ul său „în mod haotic, cu viteză mare” pe o autostradă, a declarat California Highway Patrol.

Ea „a dat semne de stare de ebrietate” și a fost supusă unei serii de teste de sobrietate la fața locului după ce a fost oprită.

Ulterior, reprezentantul ei a declarat pentru BBC: „Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas către schimbarea mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney.

„Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.”

„Băieții ei vor petrece timp alături de ea. Cei dragi îi vor elabora un plan mult așteptat și necesar, menit să-i asigure succesul și bunăstarea.”

Spears este una dintre cele mai de succes vedete pop din toate timpurile, cu hituri precum „Baby One More Time”, „Toxic”, „Everytime”, „Gimme More”, „Womanizer” și „Stronger”.

Timp de 13 ani, până în 2021, Spears a fost sub tutelă – o măsură legală prin care finanțele și viața ei personală erau controlate de tatăl ei.

El a declarat că această măsură era necesară deoarece viața ei era „în ruine și se afla într-o stare de suferință fizică, emoțională, mentală și financiară”.

„Prin intermediul tutelei, Britney a reușit să revină pe calea stabilității în toate aceste etape ale vieții sale. Misiunea a fost un succes și acum este momentul ca Britney să preia din nou controlul asupra vieții sale.”

