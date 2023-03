Bookfest a X – a ediţie, la umbra cărţilor în floare. Se deschide astăzi, la Timișoara

Astăzi, 30 martie, se deschide la Timișoara cea de-a X-a ediție a Salonului de Carte Bookfest, găzduit în spațiul Centrului Regional de Afaceri (CRAFT) până în 2 aprilie.

Horia-Roman Patapievici, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, Ioana Pârvulescu, Sabina Fati, Gabriel Liiceanu Alexandra Furnea, Rareș Moldovan și Cătălin Dorian Florescu se numără printre prezențele notabile ale salonului, alături de scriitori timișoreni de calibru, precum Mircea Mihăieș și Adriana Babeți, Viorel Marineasa și Robert Șerban, Cristina Chevereșan, Claudiu T. Arieșan şi Radu Pavel Gheo.

Publicul va putea vizita standurile a circa 40 de expozanți, edituri de marcă, dar și distribuitori de carte, jocuri și muzică: Asociația ARI, Grupul Editorial All, Grupul Editorial Art, Asociația Liga Albanezilor din România, Brumar, Byton Music, Carminis, Cartex, Casa, Grupul Editorial Corint, Crime Scene Press, Curtea Veche Publishing, Datagroup, Diana Press, Didactica Publishing House, Fischer International, Focus, For You, Happy Color, Hasefer, Herald, Humanitas, Junimea, Librăria La Două Bufnițe, Litera, Ludicus Games, Mega, Music Media, Nomina, Nemira Publishing House, Niculescu-Oxford University Press, Paralela 45, Polirom, Prestige, RAO, Ratio et Revelatio, Sens, Trei, Editura Universității de Vest, Vellant.

Deschiderea oficială a salonului va avea loc astăzi la ora 12. Între orele 13 și 15, Asociația inEDU îi așteaptă pe copii la două ateliere Lectura te face M.A.R.E, susținute de Bianca Boroș.

De la ora 18, profesorul Mircea Lăzărescu îşi lansează trei titluri. Mai întâi, Editura Polirom îi va lansa volumul intitulat ”Psihopatologie, persoană și cultură”, iar Editura Brumar, cartea de eseuri semnată tot Mircea Lăzărescu, ”Idear. Cioran, postistoria și principiul antropic” (2020), şi volumele de interviuri: ”Rememorări” (2021), respectiv ”În oglinda vremurilor și a aducerilor aminte, Mircea Lăzărescu în dialog cu Marcel Tolcea” (2021).

Vineri, 31 martie, între orele 10 şi 11, la Bookfest are loc un atelier pentru copii susținut de Alina Iga (Asociația inEDU). De la 15, Asociația Română a Traducătorilor Literari propune spre dezbatere tema “Textul literar, un dialog între scriitor și traducător”, întâlnire ce va fi moderată de Mirela Iacob. Invitați vor fi Dana Crăciun, Ramona Miza și Radu Pavel Gheo.

De la ora 16, 30, Editura Humanitas Fiction lansează în fața publicului timișorean romanul ”Cele nouă femei de la Ravensbrück: O poveste adevărată despre supraviețuire în Germania nazistă” de Gwen Strauss, carte ce va fi prezentată de Smaranda Vultur, Sabina Fati și Denisa Comănescu. Iar de la ora 17, Tatiana Niculescu, Gabriel Kohn, Dana Crăciun și Denisa Comănescu vor lansa volumele lui Eric-Emmanuel Schmitt, ”Poarta cerului”, ”Colm Tóibín: Magicianul” şi ”Anthony Doerr: Cetatea cucului din nori”.

Între orele 17, 30 și 19, Editura Humanitas va lansa volumele ”Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi. Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia” de Sabina Fati, ”Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars” de Alexandra Furnea și ”Ce gândește Dumnezeu? Puțină teologie”, de Gabriel Liiceanu.

La ora 19, Editura Junimea va prezenta noi apariții editoriale: ”Printre teze și cărți. Instanțe ale cercetării doctorale umaniste de azi” de Pompiliu Crăciunescu, ”Emisfere de Bucovina”, vol. 1, de Adrian Dinu Rachieru, și ”Raidul poeților. 72 de interviuri”, de Robert Șerban.

Sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 10, Editura Cartier își prezintă Cartea anului 2021 pentru critică, eseu și istorie literară, ”Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea Cărtărescu” de Vasile Popovici, iar la ora 12, istoricul Armand Goșu va intra în dialog cu Claudiu T. Arieșan, pe marginea volumului intitulat ”Putin. Obsesia Imperiului” apărut la Editura Polirom.

La ora 13, Editura Humanitas vă propune o întâlnire cu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu şi prima sa carte pentru copii, ”Invizibilii”, iar la ora 13,30 va avea loc lansarea seriei aniversare „Monica Lovinescu” ce cuprinde CD-ul ”Aici e Radio Europa liberă” și volumele ”Jurnal esențial”, ”La apa Vavilonului”, ”Etica neuitării”, ”O istorie a literaturii române pe unde scurte, 1960-2000”.

Între orele 14 și 15, 30 se vor lansa ”Englezul din Gara de Nord” de Tatiana Niculescu, ”Podul Diavolului” de Radu Paraschivescu, şi ”Despre viață, destin & nostalgie” de Horia-Roman Patapievici. Editura Humanitas Fiction propune, după ora 15, 30, o întâlnire cu ”Magul de la Kremlin”, romanul semnat de Giuliano da Empoli și distins, în 2022, cu Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze și Premiul Honoré de Balzac.

La ora 16, Editura Polirom lansează noua traducere, semnată Rareş Moldovan, a romanului ”Ulise” de James Joyce. De la ora 16,30, Editura Humanitas Fiction va prezenta Vânturile, noul volum de proză scurtă semnat de Mario Vargas Llosa, iar între orele 17 – 17,45, Editura Humanitas propune publicului o lectură în avanpremieră din romanul ”Turnul de foc” și prezentarea noilor ediții ale romanelor ”Jacob se hotărăște să iubească”, ”Vremea minunilor”, ”Zaira” şi ”Maseurul orb” de Cătălin Dorian Florescu.

La 18,30, Editura Humanitas va lansa volumul de proză scurtă ”Pas de deux”, sub semnătura regretatului Daniel Vighi și a lui Viorel Marineasa. Alături de Viorel Marineasa, în jurul acestui eveniment literar vor dezbate Adriana Babeți, Mircea Mihăieș și Radu Paraschivescu.

Duminică, 2 aprilie, de la ora 12, vreme de o oră, Polirom își va expune noutățile editoriale, pentru ca, începând cu ora 13, să le dea timişorenilor întâlnire cu autori contemporani români ai momentului și colecția Ego. Proză.

De la ora 16, va fi rândul Editurii Universităţii de Vest să invite publicul la lansarea volumelor ”Reading America in Europe 2022: On Crisis, Challenge and Resilience”, coordonată de Cristina Chevereșan, ”Povești regândite. De la carte la film” de Cristina Chevereșan și Adina Baya, ”Fragmente din istoria sportului evreiesc din România” de Jacov Sobovitz, ”Une Roumaine au pays de la francophonie: Mélanges en l’honneur de la professeure Margareta Gyurcsik”, coordonată de Ileana Neli Eiben și Andreea Gheorghiu.