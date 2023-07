Ariana Ioana Florea, un nume de ținut minte: 10 la Evaluarea Națională, 10 pe linie la liceu și 10 la Bacalaureat

Ariana Ioana Florea este a treia absolventă de liceu care a obținut media 10 la Bacalaureat în această sesiune. Inițial, ea obținuse la matematică 9,75, motiv pentru care a depus contestație. În urma recorectării, Ariana Ioana Florea, absolventă a Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara a obținut nota 10 și la matematică, astfel că la final media cu care a încheia examenul de Bacalaureat este 10.

Pe de altă parte, Ariana Ioana Florea a intrat la liceu în 2019, tot cu media 10, fiind singura din promoția ei în județul Hunedoara care obține o asemenea dublă performanță: 10 la Evaluarea Națională, 10 la Bacalaureat! De altfel, ea a încheiat și cei patru ani de liceu cu medii de 10 pe linie, conform hunedoaralibera.ro.

„Deși nu mă așteptam la o medie de 10 curat, mă bucur că notele au reflectat munca pe care am depus-o. Sunt foarte fericită că am reușit să demonstrez profesorilor, că orele în plus petrecute cu noi, nu au fost în zadar și că mă număr încă o dată printre elevii de 10 ai Colegiului National “Iancu de Hunedoara”. Pe lângă părinți, m-am făcut pe mine mândră și sper că voi continua la fel și pe parcursul vieții”, a declarat Ariana (sursa: Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara).