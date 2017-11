Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07 luna 12 ora 12 anul 2017 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC GRUP MIR SRL din localitatea Timisoara, Cal. Aradului, Nr.8, Et.1, judeţul Timis, CUI 13668169, licitaţia a IV-a:

– teren intravilan in suprafata de 847 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in Cartea Funciara nr. 409415 Sacalaz cu nr. top. top Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/67; preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 23331 lei + 4433 lei TVA *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

– teren intravilan in suprafata de 847 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in Cartea Funciara nr. 409419 Sacalaz cu nr. top. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/70; preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 23331 lei + 4433 lei TVA *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

– teren intravilan in suprafata de 847 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in Cartea Funciara nr. 409421 Sacalaz cu nr. top. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/72; preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 23331 lei + 4433 lei TVA *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

– teren intravilan in suprafata de 847 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in Cartea Funciara nr. 409423 Sacalaz cu nr. top. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/73; preţ de pornire al licitaţiei a IV-a: 23331 lei + 4433 lei TVA *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

– teren intravilan in suprafata de 728 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in Cartea Funciara nr. 409435 Sacalaz cu nr. top. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/81; preţ de pornire al licitaţiei IV-a: 20220 lei + 3842 lei TVA*, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia (autentificata) pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.