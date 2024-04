Anunț licitație – teren în Dumbrăvița

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan in suprafata de 1021 mp, categorie de folosinta curti constructii ( 540 mp) si arabil (481 mp), înscris in ID electronic 410694 Dumbravita, situat in localitatea Dumbravita,judet Timis, forma terenului:dreptunghiular, acces:asfalt. – preţ de pornire licitaţia a II a -622.486 lei exclusiv TVA