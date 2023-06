Anunț licitație – cotă de 3/16 din teren intravilan Satchinez

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Timisoara, organizeaza in data de 25.07.2023, ora 11:00, LICITATIA I (prima licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

Cota de 3/16 din teren intravilan in suprafata de 1427 mp, cu constructii cu destinatie locuinta, in suprafata de 125 mp, inscrise in CF 401948 UAT Satchinez, nr TOP 123/1, situate in loc. Satchinez, str. a VIII a, nr. 38, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia I de 58.167 lei

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul Executari Silite cazuri Speciale Regional Timisoara din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.