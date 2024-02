Anunț licitație – bunuri mobile

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 26.02.2024 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. GDA CERAMIC DESIGN S.R.L, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţul Timiş, str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, nr. 3, et. 2, birou nr. 6, cam. 1

Conform anunţului de vânzare nr. 1598/29.01.2024 -licitatia a III a

MAŞINĂ DE SLEFUIT, PROFESIONALĂ MARCA TOOLSON,CU BRAŢ TELESCOPIC, SLEFUIRE

PEREŢI, PLAFOANE, INDEPĂRTAT, TAPET, TURAŢIE VERTICALĂ – la preţul de 1.993 lei + T.V.A .

POMPĂ CU SPIRALĂ WAGNER, PLAST COAT PC18, PENTRU, APLICAREAGLETURILOR SI

TENCUELILOR INTERIOARE SI EXTERIOARE – la preţul de 2.370 lei +T.V.A.

POMPĂ CU SPIRALĂ WAGNER, PLASTMIX 15, PENTRU APLICAREA, GLETURILOR SI TENCUELILOR, INTERIOARE SI EXTERIOARE –la preţul de 5.332 lei +T.V.A.

POMPĂ DE VOPSIRE SUPER FINIS, 23 PLUS, CU TEHNICĂ AIRLESS, PENTRU LACURI PR BAZĂ DE APĂ, VOPSELE PE BAZĂ DE LATEX, VOPSELE PT ACOPERIŞ, FAŢADĂ, PODEA,MATERIAL ANTIINFLAMABIL la preţul de 5.509 lei +T.V.A.

POMPĂ DE ZUGRĂVIT WAGNER, PROJECT PRO 13 TIP 0418C, An FAB 2017, PROFESIONALĂ PT APLICARE ZUGRĂVELI –la preţul de 1.523 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240130142509_2900-15_1598.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .