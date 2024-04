Alin Nica este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru Consiliul Judeţean Timiș

După două zile de negocieri între USR, PMP și Forța Dreptei, la nivelul județului Timiș s-a decis ca Alin Nica să fie candidatul coaliției Alianța Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

Nominalizarea lui Nica a fost oficializată vineri, 5 aprilie 2024, în detrimentul candidatului anunțat inițial de useriști, în persoana deputatului Nicu Fălcoi.

Nica a recunoscut că, în ultimii patru ani, au existat și divergențe între foștii liberali și cei din USR.

„Au fost patru ani în care am avut și contre, am avut și disensiuni, dar mă bucur că am găsit cu toții maturitatea de a trece peste aceste chestiuni care pălesc în fața pericolului major pe care îl avem înainte. Și știu, și ați văzut, e reală dorința celor care ne vor separați, sparți, divizați, de a înfiripa între noi îndoiala, de a readuce pe tapet lucrurile pe care le-am spus unii despre alții în trecut.

Știu că am făcut și greșeli, fiecare dintre noi suntem supuși erorii, dar ceea ce pot să vă spun foarte clar este că proiectul pe care îl gândim pentru Timiș și pentru Timișoara transcende orice astfel de disensiune pe care noi am fi putut-o avea în trecut. Eram, în primul rând, din partide care s-au luptat în timpul campaniei 2020 cu toate armele. Era, evident, o chestiune de necunoaștere reciprocă, pentru că nu ne-am cunoscut înainte, nu știam ce fel de oameni suntem, nu știam, nu cunoșteam ideile și viziunile celorlalți”, a declarat Alin Nica.

Trebuie menționat că USR și PMP au în acest moment, doar câte 4 primari în județul Timiș,în timp ce 25 de primari și viceprimari aleși pe listele PNL, în 2020, au migrat la PSD, în februarie anul acesta. Aceștia din urmă vor candida la alegerile locale din 9 iunie, pe listele PSD.

Alin Nica mizează pe sprijinul unor primari liberali, care l-ar putea susține fie prin trecerea la Forța Dreptei, fie din postura de primari care să rămână în PNL.