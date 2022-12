„Al treilea Reich” de Romeo Castellucci, la Teatrul Național din Timișoara

Teatrul Național din Timișoara deschide seria evenimentelor de impact ale Capitalei europene cu The Third Reich / Al treilea Reich de Romeo Castellucci.

Spectacolul-instalație Al treilea Reich este conceput ca o reflexie vizuală a cărții lui Viktor Klemperer, Language of the Third Reich. Prin intermediul acestei instalații, într-un experiment senzorial al sensurilor lui Castellucci, regizorul-creator dezvoltă o temă centrală în opera sa, privind rolul retoricii în artă. În Al treilea Reich, o mașină de limbaj restrânge spațiile realității la dimensiuni mecanice, astfel încât toate substantivele – reproduse automatic – par clădiri prefabricate, o realitate din care evadarea este imposibilă.

Romeo Castellucci modelează teatrul european al ultimelor trei decenii, fiind unul dintre cei mai importanți regizori de teatru pe plan mondial, recunoscut pentru felul în care creațiile sale înglobează toate disciplinele artistice. Teatrul său răstoarnă primatul cuvântului, creând dramaturgii complexe care se bazează pe toate formele de artă.

Creațiile lui Castellucci au urcat pe cele mai mari scene și festivaluri din lume. A regizat secțiunea de teatru a Bienalei de la Veneția, a fost Artiste Associé la Festivalul de la Avignon, Grand Invité la Trienala de la Milano, precum și regizor invitat la Schaubhüne din Berlin. A fost distins, printre alte premii internaționale, cu Leul de Aur la Bienala de la Veneția și două Măști de Aur pentru spectacolele sale de operă.

Spectacolul-instalație Al treilea Reich va avea 6 reprezentații, programate miercuri, 7 decembrie și joi, 8 decembrie, în Sala Mare a Teatrului Național de la ora 18, ora 19,30 și ora 21. Biletele se pun în vânzare on-line pe www.tntm.ro și fizic, la Agenția de bilete „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, orar marți – duminică, orele 11-19.