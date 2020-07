Afacere reglată din mers la un liceu din Timișoara. Pentru că termopanele montate de firma câștigătoare nu respectau cerințele inițiale, s-a schimbat… caietul de sarcini, astfel încât acesta să corespundă cu ferestrele deja puse și s-a repetat procedura!

Micile afaceri sau marile tunuri date în instituțiile publice au început să ajungă tot mai des date în vileag.

Încet-încet, oamenii simpli dar cu acces la informații își înving teama și încep să vorbească.

Sub rezerva anonimatului sau cu nume și prenume asumate, tot mai mulți timișoreni consimt să discute cu noi și să facă publice ilegalitățile sau abuzurile din instituțiile în care lucrează.

Pont pe email

În urmă cu câteva săptămâni, am primit pe mail-ul redacției un pont din interiorul Colegiului Tehnic „Azur”, prin care eram informați că modalitatea în care au fost achiziționate termopanele care au fost montate la liceul respectiv lasă loc de întrebări, eufemistic vorbind.

Colegiul Tehnic „Azur”

Pe scurt, în 3 august 2018 s-a depus pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), caietul de sarcini pentru realizarea achiziției de termopane și montarea acestora, iar singura firmă interesată de această afacere a fost Vice Coral Construct SRL.

După ce firma respectivă s-a apucat de lucru, mai mulți angajați din școală au reclamat calitatea slabă a termopanelor, care nu respectau cerințele stipulate în caietul de sarcini, iar directoarea liceului, doamna Camelia Moț, s-a văzut nevoită să reia licitația.

Doar că, în loc să se stopeze lucrarea și să se solicite schimbarea termopanelor conform caietului de sarcini, în noul anunț de participare depus pe SEAP, în 10 septembrie, s-a schimbat… caietul de sarcini și s-a modificat calitatea termopanelor cerute, astfel încât să fie identice cu cele deja montate!

Mai mult, precizând că data limită de depunere a ofertelor este 14 septembrie și fixând ca termen de finalizare a lucrării data de 20 septembrie, autoritatea contractantă – Colegiul Tehnic „Azur” – s-a asigurat că va bloca participarea oricărei alte firme în afara celor de la Vice Coral Construct, deoarece în doar șase zile nimeni nu ar fi putut realiza lucrarea, în afara firmei care deja începuse operațiunea, avea termopanele pregătite și mâna de lucru gata de acțiune.

Informații confirmate

Bun, astea erau informațiile primite pe mail, urma să le verificăm și să discutăm apoi cu directoarea liceului, Camelia Moț.

Am intrat pe SEAP, am descoperit cele două anunțuri de participare, din 3 august, respectiv 10 septembrie, am observat că, într-adevăr, Vice Coral Construct era firma căreia i se atribuise lucrarea și în august, și în septembrie – valoarea contractului a fost de 175.000 de lei – și, de asemenea, că specificațiile termopanelor din primul caiet de sarcini erau diferite de cele ale termopanelor din al doilea caiet de sarcini.

Directoarea Camelia Moț (foto Facebook)

Fiindcă nu ne pricepem la termopane, am contactat niște specialiști, care ne-au confirmat că termopanele prevăzute în primul caiet de sarcini erau clasa A, adică de calitate superioară, mai scumpe, iar cele din al doilea caiet de sarcini erau clasa B, de tip economic, mai ieftine.

Cu alte cuvinte, informațiile primite se confirmau: Vice Coral Construct venise cu termopane clasa B, deși în caietul de sarcini fuseseră prevăzute termopane clasa A, le montase, iar apoi, după ce s-a descoperit șmecheria, termopanele respective nu au fost demontate, ci au rămas pe loc, fiind, în schimb, modificat noul caiet de sarcini depus pe SEAP, pentru ca totul să fie în regulă…

În vizită la locul faptei

Era momentul să o vizităm pe doamna Camelia Moț. Amabilă și promptă, dumneaei ne-a primit la sediul liceului de pe Calea Martirilor și a încercat să ne convingă de bunele sale intenții în tot ceea ce a întreprins.

Fără a ne pronunța în privința activității sale în ansamblu, trebuie să recunoaștem că în acest caz punctual nu a reușit să ne convingă, mimica și argumentele șubrede trădând faptul că toată această afacere a termopanelor miroase urât.

Consultanță de la… SEAP

După ce i-am prezentat succint informațiile pe care le aveam, doamna Camelia Moț și-a expus propria versiune cu privire la prima parte a operațiunii: „Au venit să monteze termopanele, s-au apucat să le monteze, o echipă desfăcea geamurile și cealaltă punea termopanele. S-au făcut măsurători pe dimensiunea termopanului.

Nu a corespuns dimensiunea. Și atunci doamna administrator a sunat la SEAP, să vedem ce putem face în momentul respectiv.

Cei de la SEAP au spus că trebuie să oprim lucrările și să facem o nouă achiziție la dimensiunile pe care ni le dorim în condițiile date (…)

Așa ni s-a spus de la SEAP. Colega mea a sunat la SEAP și a întrebat ce facem în situația asta. A venit o singură firmă, acestea sunt dimensiunile…

Coeficientul de transfer termic este peste cel din primul caiet de sarcini pe care noi l-am cerut (n.r. – nu este adevărat: coeficienții sunt aceiași), termopanele sunt mult mai bune.

Ce am cerut noi în primul caiet calitativ sunt inferioare! (n.r. – nu este adevărat: termopanele din primul caiet de sarcini sunt profil clasa A, cele din al doilea caiet sunt profil clasa B, deci este chiar invers, acestea sunt inferioare calitativ primelor).

De la 30 de zile, termenul de execuție a scăzut subit la… șase zile!

Când am făcut primul caiet de sarcini ne-am uitat pe internet și s-au luat dimensiunile de pe internet, am crezut că astea sunt la cel mai bun nivel calitativ.

Și-atunci colega mea a întrebat pe cei de la SEAP, ce fac în situația asta? Cer alte dimensiuni, caut alte dimensiuni, pot să cer dimensiunile care mi-au fost oferite de singura firmă care a venit, cum procedez?

Și cei de la SEAP i-au spus: mergi pe dimensiunile astea, pentru că e clar că aceste dimensiuni se regăsesc la cineva, iar acel cineva ți-a venit deja, reia toată procedura conform… (n.r. – se poticnește, dându-și probabil seama că nu poate susține că reprezentanții SEAP i-au sfătuit pe cei de la Colegiul <Azur> să treacă în caietul de sarcini exact specificațiile termopanelor aduse de firma Vice Coral Construct) (…)

Vă spun ce era diferit: dimensiunea nu era de 76, ci de 70, și nu era cu șapte canale, era cu cinci canale, dar transferul de coeficient termic era net superior la cele cu care au venit ei. (n.r. – greșit: transferul de coeficient termic e același – 1,15 W/m2K).

Ca și calitate, nu se compară cu ce am cerut noi inițial, mă înțelegeți? Eu am dat telefoane în toate părțile și am întrebat ce mă fac în situația asta…

Și mi s-a spus: ce ați pus voi acolo (n.r. – în primul caiet de sarcini) e o porcărie (n.r. – serios?! dacă termopanele profil clasa A sunt o porcărie, atunci ce sunt termopanele clasa B cu care a venit firma câștigătoare?)!”.

„Stați, că le-am încurcat…”

Din vorbă în vorbă, de la un argument la altul, dialogul s-a dovedit a fi unul extrem de productiv, răspunsurile doamnei director fiind mai mult decât concludente: – Ați anunțat această a doua licitație în 10 septembrie, cu posibilitatea de depunere a ofertei până în 14 septembrie, iar durata de execuție era până în 20 septembrie, adică… șase zile! În condițiile astea la licitația a doua nu putea participa decât Vice Coral Construct! – Nu, putea participa oricine, pentru că noi am urmat aceeași procedură… – Păi nu e chiar așa, pentru că nici o altă firmă nu putea termina lucrarea în șase zile, doar cea care deja o începuse. La prima licitație nu ați avut șase zile perioada de execuție, ci 30 de zile! – Da, am avut-o mai lungă… – Păi nu doar mai lungă, ci de cinci ori mai lungă! – S-au modificat toate datele după aceea… (…) Am văzut cum se lucrează (…) Luni începea școala, iar ei joi s-au apucat de lucrările respective. Până când noi am constatat că lucrurile nu sunt cum trebuie – asta cred că a durat vreo patru ore – ei deja se apucaseră și montaseră la trei dintre săli și încă patru erau sparte. În momentul acel am văzut că se puteau face lucrările rapid… – Numai un moment… Ați spus că firma a început să lucreze înainte de începerea școlii, adică înainte cu câteva zile de 10 septembrie. – Da. – Păi în invitația de participare din 3 august scria că termenul de finalizare a lucrării este 7 septembrie. Deci trebuia să fie gata în 7 septembrie, nu să înceapă în 7 septembrie… – Nu… stați, că le-am încurcat, stați o secundă… – Stau… – Ăăăă… ba nu, cred că așa a fost (n.r. – răsfoiește mecanic documentele)… – Spuneți-mi, vă rog, cum puteți susține că v-ați informat pe internet când ați ales primele termopane, că observ că documentația tehnică este întocmită de un expert, o persoană fizică autorizată? Și dacă spuneți că a pus niște termopane slabe calitativ în acel caiet de sarcini, înseamnă că nu-și cunoaște meseria, nu? – Păi ce să vă spun (n.r. – dă din umeri, nu-și găsește cuvintele, aprobă din gesturi că “expertul” nu e tocmai expert)… – OK, dar cum se face că aceeași persoană fizică autorizată semnează și documentația tehnică din al doilea caiet de sarcini… – Păi na… ce să vă spun (n.r. – se bâlbâie, face fețe-fețe)… – Păi sunteți de acord că persoana respectivă nu știe meserie și tot pe mâna ei mergeți și la a doua licitație… – Este foarte greu să găsești pe cineva care să te sprijine… da, asta e realitatea…

Cum să invoci protecția datelor personale în cazul achizițiilor PUBLICE?!

Ca un detaliu, remarcasem că pe site-ul liceului fusese postat doar anunțul de participare din august, nu și cel din septembrie, așa că am întrebat-o pe doamna Moț și despre acest aspect: – De ce nu ați pus-o și invitația de participare din 10 septembrie pe site-ul școlii? O aveți pusă doar pe cea din 3 august. – N-aș putea să vă spun exact, nu eu am spus dacă să se pună sau nu. – Dumneavoastră sunteți directorul, dumneavoastră ați semnat contractul, cine putea să spună? – Dar să știți că mai există încă o problemă și acum îmi amintesc discuția vis a vis de protecția datelor, adică a fost o discuție în sensul acesta și nu cred că, conform legii, trebuie puse și pe site… – Stați puțin, despre ce protecție a datelor vorbiți? – În legătură cu protecția datelor… – Contractele de achiziții publice se publică pe site! Dar chiar dacă nu ar fi așa, regulamentul pentru protecția datelor a intrat în vigoare în 25 mai, dumneavoastră ați pus pe site prima licitație în august. De ce nu ați pus-o și pe a doua, în septembrie?! – Ne-am elucidat mai târziu… (n.r. – ?!?).

Orice comentarii sunt inutile, nu-i așa?