Accident provocat de un tânăr șofer în Timiș. O fată de 15 ani a fost rănită

Un tânăr de 18 ani a condus un autoturism pe DJ 609, dinspre localitatea Cladova înspre localitatea Cliciova, iar la un moment dat, la intersecția cu DJ 609 B, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către un bărbat, de 43 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o tânără, de 15 ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 18 ani.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

