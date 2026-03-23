Accident extrem de grav în Timiș. A fost alertat elicopterul SMURD

Luni, 23 martie, în jurul orei 17:05, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe DN 59B, în comuna Cărpiniș.

În accidentul rutier sunt implicate o autoutilitară și o căruță. Din primele informații, un bărbat aflat în căruță necesită îngrijiri medicale. Acesta este conștient, cooperant, a informat ISU Timiș.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, cu o autospecială de primă intervenție si comandă, precum și o ambulanță SAJ cu medic.

A fost alertat la fața locului elicopterul SMURD.

Misiunea salvatorilor este plină desfășurare.

Ce au stabilit polițiștii

Polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 59B, între localitățile Cenei și Cărpiniș, în care a fost implicat un atelaj hipo și o autoutilitară.

Polițiștii s-au deplasat la locul evenimentului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, la fața locului fiind identificat un bărbat de 48 de ani, șoferul autoutilitarei, și unul de 54 de ani, conducătorul căruței.

În urma impactului, bărbatul de 54 de ani a fost rănit, necesitând îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Timiș.

UPDATE: Victima a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.