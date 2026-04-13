4.684.474 de pensionari, la finele lunii martie 2026; pensia medie a fost de 2.782 de lei

În luna martie, în România erau înregistrați 4.684.474 de pensionari, iar pensia medie a fost de 2.782 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, scrie hotnews.ro.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 de miliarde de lei.

Din totalul pensionarilor, 522.613 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

Potrivit datelor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.225 de persoane, din care 2.158.318 femei, în timp ce pensia medie era de 3.113 lei.

Pensie anticipată au primit, în martie 2026, 63.236 de persoane (2.508 de lei pensie medie), iar pensie de invaliditate 392.458 de persoane (pensie medie de 1.086 lei), dintre care 45.936 de persoane pentru gradul I de invaliditate (949 lei pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 446.463 de persoane (1.508 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 92 pensionari (540 de lei, în medie).