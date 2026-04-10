Un bărbat și-a găsit sfârșitul în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din Timișoara

Vineri, 10 aprilie, în jurul orei 08:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Timișoara, str P. Ispirescu.

A fost alertat Detașamentul 1 Pompieri Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări de fum într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.

Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost extrasă din locuință, în stare de inconștiență, prezentând arsuri la nivelul membrelor inferioare.

Victima a fost declarată decedată în scurt timp.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigară lăsată aprinsă.

RECOMANDĂRI ISU TIMIȘ

🚭 Nu fumați niciodată în pat sau când sunteți somnoros!

❗️ O țigară aprinsă, aruncată la întâmplare, poate provoca un incendiu într-un timp foarte scurt, mai ales dacă ajunge pe materiale combustibile (textile, hârtie, lemn sau vegetației uscată).

Aruncați resturile de la țigară numai după ce vă asigurați că sunt stinse si numai în locuri special amenajate!