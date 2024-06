Tânără din Timișoara, sfâșiată de mai mulți câini ciobănești pe pista velo-turistică Timișoara – Serbia

O timișoreancă a fost grav rănită, după ce a fost atacată și mușcată de mai mulți câini ciobănești pe pista turistică de biciclete Timișoara – Serbia. După atac, a fost transportată la Spitalul Județean din Timișoara și operată de urgență. Tânără spune că nu este singura victimă, în aceeași zonă fiind atacate de câini alte trei persoane.

Ea aduce acuzații polițiștilor locali din Sânmihaiu Român, care nu au venit la locul incidentului, în urma apelului la numărul de urgență 112. Mai mult, nu au mers nici la spital să îi ia declarații, ci au invitat-o la sediul poliției, deși știau că este internată la spital.

Iată mai jos înttregul episode, relatat chiar de către victimă. Menționăm că este vorba despre o persoană reală, care s-a identificat cu datele din cartea de identitate și număr de telefon și â care a trimis și fotografii care nu pot fi publicate, datorită caracterului explicit al rănilor.

“In data de 1 iunie 2024, la intoarcere din Serbia, pe pista turistica de biciclisti construita cu fonduri europene, pe raza localitatii Sanmihaiu Roman, in apropiere de popularul restaurant La Livada, am fost atacata si sfasaiata de caini ciobanesti.

Cainii apartin cu siguranta unui proprietar intrucat erau ingrijiti.

Am trecut pe langa o stana cu cioban, care cel mai probabil ca era beat la orele 21:20 cand a avut loc evenimentul.

Am locatia pe GPS si stana poate fi identificata cu precizie.

Am intrat in Romania la 19:45 inainte cu 15 min de a se inchide granita pt ca a avut loc o ploaie cu tunete si am asteptat sa se opreasca la un restaurant aflat la 10 km de granita. Precizez ca sunt angajat Continental Automotive Timisoara si eram impreuna cu sefa mea si inca o colega. Doar eu am fost atacata fiind cea mai in spate. Am avut un blocaj in momentul in care au aparut cainii si nu am pedalat tare ca si colegele mele. Am incercat sa ma inteleg cu ei, dar erau iesiti de sub orice control. M-au muscat de fesa stanga (am avut 2 drene timp de 1 saptamana) si am multiple plagi adanci pe piciorul drept.

Cand am cazut de pe bicicleta (dupa 2 muscaturi adanci la glezna dreapta) am avut noroc ca am avut bicicleta in fata mea si am putut sa-i lovesc cu ea pana cand au venit in goana colegele mele. Am avut mare noroc ca nu m-au muscat de fata, gat, sanii sau vreo artera ca ma scurgeam in 2 min.

Cand au aparut colegele cainii au plecat. Toate trei suntem in stare sa le recunoastem.

Eram plina de sange si am chemat de urgenta ambulanta si politia.

Echipajul de ambulanta a stiut exact unde sa vina pt ca in data de 16 martie au ridicat o alta victima din acelasi loc. Ulterior am aflat ca este vorba de un alt coleg de-al meu Doru Ioan Belci, care a fost dus la urgente cu plaga la picior din care si-a revenit complet in 2 luni (Nu a putut calca pe pucuor si conduce autovehicul). Plangerea lui a fost inregistrata la sectia 3 a politiei Timisoara (IPJ Timis) cu nr 636951 in 18.03.2024.

Am avut mare noroc ca acelasi echipaj era de serviciu la orele 21:20 cand a avut loc evenimentul in 1 iunie pt ca altfel as fi asteptat 1 ora sa ma gaseasca si probabil ca nu mai raportam evenimentul. A fost necesar ca ambulanta sa intre pe pista pentru ca era necesar sa fiu ridicata pe targa.

Ambulanta m-a stabilizat timp de 40 de minute, am ajuns la urgente la Spitalul Judetean abia la orele 23:00. Internarea a avut loc la 00:05 in 2 iunie si operatia la 05:00 in 2 iunie, in blocul operator al sectiei Chirurgie 1. M-ar fi preluat mult mai devreme dar au fost operatii de urgenta la stomac inaintea mea si cel mai probabil si personal era mai redus pe weekend.

Dr Medic Chirurg Lorin Miculitei (de garda) mi-a salvat viata si sunt recunoscatoare intregii echipe a sectiei de Chirurgie 1 a Spitalului Judetean Timisoara care m-au ingrijit cu profesionalism timp de 1 saptamana de zile.

La externare, am primit concediu medical de 21 de zile si ma prezint in continuare la pansare si doze vaccin antirabic.

Politia locala din Sanmihaiu Roman nu s-a prezentat la fata locului, desi avea mai mult decat suficient timp sa o faca ( la 21.20 a avut loc apelul telefonic si am ramas la fata locului cel putin 40 min in ambulanta).

La urgente, medicul chirurg a chemat iar politia ca follow up la apelul initial, dar au decis ca nu se prezinte, ci m-au invitat pe mine la sediul lor in Sanmihaiu Roman luni, in 3 iunie. Nu m-au contactat nici in ziua de astazi pentru alte detalii, stiind bine ca am fost atacata si sfasaiata pe raza localitatii lor, precum si internata in Timisoara.

Am fost internata pana in 6 iunie, am suferit o operatie si multiple tratamente si nu sunt deplasabila nici astazi pentru declaratii la sediul lor.

Mai mult decat atat, nici in cazul precedent al colegului meu, politia locala nu s-a prezentat.

Marturisesc ca este foarte suspect acest lucru si consider ca se musamalizeaza acest tip de incidente, situatia fiind bine cunoscuta in zona. Pista nu este sigura si este foarte folosita in acest sezon. Chiar in spital mai multe persoane mi-au spus ca isi doresc sa o incerce, fiind foarte atractiva.

Acesta este motivul pentru care relatez acest eveniment. Nu imi doresc sa mai existe alte cazuri.

In prezent, stiu ca exista 4. Eu, colegul meu, inca un tanar internat la Spitalul Clinic Municipal (nu am inca numele persoanei) si echipajul de ambulanta mi-a mai spus ca a mai existat o persoana atacata care locuia in Sanmihaiu Roman si care a fost dusa la urgenta la Spitalul Judetean Timisoara.

Anexez la acest mesaj fotografii care va pot afecta emotional. Va pot pune la dispozitie toate detaliile.

Va rog frumos sa nu folositi numele meu sau al colegului meu.

Se poate folosi : tanara din Timisoara sau angajat Continental Automotive Timisoara.

Nu doresc sub nici o forma sa aduc atentie asupra mea, ci aspura problemei din zona care trebuie rezolvata cu urgenta.

Va rog sa ma ajutati sa semnalez pericolul cat mai repede cu putina.

Maine ma voi prezenta si la Institutul de Medicina Legala si voi urma toate procedurile pentru a identifica cainii si proprietarul.

Evident ca imi doresc sanctionarea acestora si luarea masurilor pentru remedierea problemelor.

Pista este excelenta, este minunat ca exista si este ingrozitor ca poti sa iti pui in pericol viata din cauza neglijentei ciobanilor din zona si respectiv a autoritatilor locale, care cu siguranta cunosc bine situatia si nu fac nimic.

Va rog mult sa insistati si asupra profesionalismului echipei de medici din sectia de Chirurgie 1 a Spitalului Judetean condusa de Prof Sorin Olariu.

Am fost operata in urgenta de dr Medic Chirurg Lorin Miculitei si supravegheata permanent si atent de Prof Medic Chirurg Sorin Pop. Intreaga echipa de asistente si infirmiere m-au ingrijit cu mare devotament si m-au ajutat sa depasesc aceasta trauma.

In primele 2 zile am folosit plosca, apoi WC portabil (scaun cu rotile) si abia ulterior am reusit sa ma deplasez pe carje la baie (stadiu prezent). Toata experienta m-a marcat profund si nu-i doresc nimanui ceva similar sau chiar fatal”, arată victima atacului, într-un mesaj, însoțit de fotografii și de certificatul medico-legal.