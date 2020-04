Sportivii de la CSŞ 1 Timişoara aşteaptă reluarea competiţiilor

Pauza competiţională cauzată de pandemia de coronavirus îi afectează şi pe sportivii de la CSŞ 1 Timişoara. Activitatea este întreruptă din 13 martie, de atunci ei pregătindu-se acasă după programe primite de la antrenori.

„În cel mai fericit caz vom relua activitatea în 15 mai. Sportivii au primit de lucru, au programe de pregătire, circuite, fiecare se antrenează după posibilităţi, cei care locuiesc la casă şi au curte beneficiază de un avantaj. Ei au de executat tot felul de exerciţii. Toate competiţiile sunt anulate, probabil că atunci când va începe şcoala se vor relua şi întrecerile sportive. Toată lumea este acasă, la club mai merg doar două persoane, eu şi contabilul. Sunt anumite planificări şi proceduri ce trebuie puse la punct în această perioadă”, ne-a declarat directorul Sebastian Gavrilă, care este şi antrenor de lupte greco-romane.

„Cu elevii mei am participat în acest an la un singur concurs, la Campionatul Naţional Şcolar, ce s-a desfăşurat la începutul lunii martie la Piteşti. Ar fi trebuit să mergem apoi la Odorheiu Secuiesc pentru Cupa României rezervată categoriei de vârstă sub 15 ani, însă această competiţie a fost prima anulată, urmând apoi multe altele”, ne-a mai spus Sebastian Gavrilă.