Sorin Grindeanu: S-au creat toate premisele ca începând din acest an minimul de kilometri pe care CNAIR să îi dea în folosinţă să fie de 100 de km pe an

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunţat miercuri în emisiunea Talk News de la Prima News Tv că s-au creat toate premisele ca începând din acest an, minimul de kilometri pe care CNAIR să îi dea în folosinţă să fie de 100 de km pe an, iar la anul, când este un vârf, să ne ducem spre 150 de km.

Ministrul a mai spus că şi după 2024 este la fel de important ca această zonă a investiţiilor în infrastructură să rămână prioritate, şi să fie oameni politici puternici care să poată să se bată pentru bugete, el arătând că în doi ani aproape a dublat bugetul ministerului Transporturilor.

Ministrul Transporturilor a declarat că anul trecut au fost 52 sau 53 de kilometri de drum expres şi autostradă finalizaţi.

”Dacă anul trecut a fost un an în care s-a apăsat foarte mult pedala în a a semna contracte, având şi anumite borne şi la CNAIR şi pe zona de CFR, s-au creat toate premisele ca începând din acest an minimul de kilometri pe care CNAIR să îi dea în folosinţă că vorbim de autostrada sau drumuri expres (..) să fie de 100 de km pe an.

Având atâtea şantiere deschise şi atâtea contracte în acelaşi timp în execuţie, sunt toate premisele ca pe anii viitori, începând cu acest an, minimul anual, s-ar putea la anul, când este un vârf, să ne ducem pre 150, dar anul acesta vor fi 100 de km”, a spus Grindeanu.

El a precizat că ”este foarte important ca indiferent de guverne, indiferent de miniştri, să se menţină acest lucru”.

”O să vină alegeri în 2024. Şi după 2024 este la fel de important ca această zonă să rămână prioritate, să fie oameni politici puternici care să poată să se bată pentru bugete.

În doi ani aproape am dublat bugetul ministerului Transporturilor, de la 14 miliarde în 2021 acum vorbim, până la rectificare, de undeva la 23 de miliarde, şi la rectificare trebuie să primim un plus pentru că încep să intre în funcţiune mecanismele PNRR.

Vorbim în doi ani de aproape de o dublare, acest lcuru nu poţi să îl faci fără a avea o susţinere politică”, a mai precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a menţionat că a spus ceea ce trebuie să se întâmple şi este obligatoriu, arătând că s-au creat toate premisele.