Sorin Grindeanu a oferit primele declaraţii după adoptarea moțiunii de cenzură care i-a adus automat demiterea. „Sper ca votul de astăzi să nu fie o mare greșeală”, a spus premierul la conferința de presă, potrivit stiripesurse.ro.

„Românilor le spun că o să-mi fac datoria până la capăt, până țara va avea un guvern funcțional. Aștept până când Parlamentul va aproba noul guvern. Sper ca votul de azi din Parlament să nu fie o mare greșeală, iar PSD să numească viitorul premier. Important e să ieșim din acest blocaj și să le transmitem investitorilor că România rămâne un mediu stabil și predictibil. Important e ca românii să simtă cât mai puțin efectele aceste crize. PSD nu înseamnă nici Dragnea, nici Grindeanu.

Voi rămâne în PSD, care nu trebuia să treacă printr-o asemenea încercare, să-și dea jos propriul guvern pentru că așa a vrut un singur om. Sper ca peste şase luni să nu ajungem într-o situație similară. Le mulțumesc miniștrilor și îi anunț să vină la serviciu, să ne facem treaba. Îi mulțumesc lui Victor Ponta că a fost lângă mine în aceste zile.

Am ales calea cea mai grea, să nu accept funcții, compromisuri, înțelegeri mai mult sau mai puțin oculte, să nu negociez cu nimeni, să fiu corect, transparent, să-mi fac treaba până la capăt într-un mod onest”, a spus Sorin Grindeanu după adoptarea moțiunii de cenzură.

Dezvăluiri explozive

Confor stiripesurse.ro, Sorin Grindeanu anunţă dezvăluiri complete despre povestea celebrei OUG 13. Premier afirmă că a vrut să-şi dea demisia pe fondul protestelor de stradă.

„După ordonanţa 13 am zis că vreau să renunţ, că nu cred că e normal să rămân. Au fost rugăminţi din acelaşi CEx. ‘Nu, că aveţi susţinerea!’ Vă aduceţi aminte că a urmat o conferinţă de presă la Parlament de vreo două ore. Am înţeles că e de datoria mea să rămân, pentru că altfel tot ceea ce am gândit ca program de guvernare risca să nu fie pus în practică. Am venit aici şi am susţinut conferinţa de presă. Nu a fost simplu, cu sute de mii de oameni pe stradă”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă Liviu Dragnea i-a cerut să nu adopte OUG 14, de respingere a OUG 13, Grindeanu a ezitat şi a refuzat să răspundă. „Astăzi nu detaliem”, a precizat premierul demis.