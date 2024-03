Se vor consolida malurile Timișului între Lugoj și frontiera cu Serbia

Lucrările ce privesc consolidarea și reprofilarea râul Timiș pe sectorul Lugoj – frontiera Serbia vor începe săptămâna viitoare, scrie redesteptarea.ro.

Malurile râului Timiș au fost serios puse la încercare în urmă cu exact patru ani, când apele au inundat mai multe terenuri și gospodării în zona Lugojului. Odată cu finalizarea acestor lucrări, comunitățile din zona râului Timiș ar trebui să fie protejate”, a comunicat ABA Banat.

CITEȘTE ȘI: ANSVSA a verificat autenticitatea și calitatea produselor lactate

Obiectivul investiției Administrației Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) vizează consolidări de maluri de 3,7 kilometri, refacere zid parapet de 55 metri, cosmetizare zid parapet pe o lungime de 970 metri și etanșare rosturi și fisuri identificate pe cursul râului de 130 metri.

Intervențiile se fac în mai multe zonele Graniceri – extravilan, Parța– extravila, Mosnița Nouă – extravilan localitatea Albina, Belinț– extravilan, Costeiu – extravilan, Lugoj – extravilan.

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prezenta lucrare se incadreaza in categoria de importanta C.

Valoarea estimata a prezentei lucrări, C+M, este de 28.909.671,51 lei fără TVA, din care amenajarea terenului 17.835,34 lei fără TVA, investiția de bază construcții și instalații 27.826.725,32 lei fără TVA și organizare de șantier 1.065.110,85 lei fără TVA.