Sculptura ”The Middle Way”, expusă deasupra Bastionului.

Muzeul Național al Banatului, în parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim S.A., prezintă la Timișoara lucrarea monumentală ”The Middle Way” (2014) a sculptorului Bogdan Raţa.

Colorată în roșu puternic și înaltă de patru metri, aceasta este amplasată în capătul corpului C al Bastionului Maria Theresia.

Sculptura lui Bogdan Raţa a avut un itinerariu deosebit în existența ei.

După Independents Liverpool Biennial 2014, unde lucrarea a fost expusă, doi ani, în faţa clădirii St. George’s Hall în insula muzeelor, sculptura a fost instalată în Piața Milenium din Baia Mare.

Un an mai târziu, în 2017, The Middle Way a fost expusă în fața primăriei din Cascais, în Portugalia, ca apoi să ajungă, în 2018 la Porto, în fața Casei da Música și, mai apoi, în centrul orașului Kiev, în Ucraina.

În 2019, opera monumentală a lui Bogdan Rața a fost expusă în alte două orașe ucrainene, Mîkolaiv și Dnipro.

”Amplasarea lucrării <<The Middle Way>> pe Bastionul Maria Theresia, în Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, la invitația Muzeului Național al Banatului, subliniază ideea de unitate multiculturală a orașului, sculptura monumentală devenind un pin ce va marca spațiul urban și piața din fața muzeului în relație directă cu celelalte orașe și instituții din Europa unde lucrarea a fost expusă anterior”, transmite sculptorul Bogdan Raţa.