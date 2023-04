Scandalul steagurilor: catargele nu au nevoie de autorizație de construire. Primăria Timișoara a refuzat să intre în legalitate

Primarul Dominic Fritz a dispus demontarea a trei catarge cu drapelului național al României, din mai multe intersecții din Timișoara.

Edilul a emis, la 30 martie 2023, o dispoziție pentru “desființarea lucrărilor executate nelegal, fără autorizație de construire, pe terenurile aparținând Municipiului Timișoara – domeniul public, lucrări executate la intersecțiile girații de pe Calea Șagului, în dreptul „Shopping City Timișoara” – Calea Șagului nr. 100, „P-ța Gheorghe Domășneanu” – A.E.M. și str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel intersecție cu str. Holdelor.

În realitate, Arhitectul Șef al Municipiului Timișoara a dispus măsura complementară de „intrare în legalitate prin obținerea autorizației de construire, în caz contrar desființarea lucrărilor neautorizate”, iar această intrare în legalitate, o formalitate birocratică trebuia realizată tocmai de către Primăria Timișoara. Doar că nu s-a dorit. Simplu.

Un val de proteste și indignare

Valul de proteste declanșat de vestea demolării a fost pe măsură: indignare din partea timișorenilor, proteste dar și luări de poziție din partea prefectului de Timiș, Mihai Ritivoiu, a viceprimarului Cosmin Tabără, cărora li s-au alăturat oficial reprezentanți ai PNL și PSD.

Pe Faebook și pe site-urile de știri, timișorenii au comentat pe larg împotriva măsurii de demolare. Sunt sute de mesaje pe care spațiul nu ne permite să le reproducem.

“Apare în presa locală de astăzi o dispoziție de demolare a trei catarge din Timișoara, catarge care poartă drapelul României. S-a mai pus problema demolării lor în urmă cu 2 ani, atunci s-a amânat. Acum sunt în discuție trei, alte două catarge ”scăpând” de această decizie (la Catedrală și cel din intersecția de la Parcul Brătianu). Au același regim juridic, însă la luarea acestei decizii nu s-a adoptat un regim unitar.

Părerea mea este că România, Timișoara, are nevoie de simbolurile ei naționale, are nevoie de însemnele ei. Mai ales în momentele acestea în care lumea e atât de zbuciumată. Ce ne mai poate lega între noi dacă nu tradiția, istoria, cultura, simbolurile naționale. Știu că există Certificat de Urbanism pentru intrare în legalitate, știu că toate pot fi realizate dacă se vrea. Important e să se vrea.

E important și e bine să ții mereu cont de ce e în jurul tău, de ce vor alții, chiar dacă ție nu-ți place! Da, poate catargul trebuia mai înalt, poate mai scund, poate mai lat, poate așa, poate altfel… Este de preferat ca urmașii să îmbunătățească un lucru, nu să demoleze. De demolat e atât de ușor…”, a comentat viceprimarul Cosmin Tabără.

Social-democrații reproșează dubla măsură în aplicarea legii

La rândul lor, social-democrații l-au taxat pe primarul Fritz pentru inițiativa nefastă. “În loc să se ocupe de aducerea în legalitate a celor trei steaguri tricolore, Dominic Fritz a ales să le înlăture.

N-a trecut un an de la o ieșire nervoasă a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pe tema unor drapeluri arborate în fața instituției pe care o conduce. Facem un scurt apel la memorie: Prefectura este sesizată despre ilegalitatea amplasării steagurilor cu pricina pe Bulevardul CD Loga nr.1, iar prefectul trimite sesizarea direct către primărie în vederea soluționării.

A doua zi, edilul Timișoarei iese furibund la atac și vorbește despre legi învechite, multiculturalitate, diversitate… Știm cu toții, același limbaj de lemn cu care ne-a obișnuit. Arc peste timp, aprilie 2023: Dominic Fritz dă ordin ca tricolorul României aflat în trei intersecții să fie înlăturat pe motiv de amplasare ilegală.

Spețe identice, soluții diferite sau, mai pe românește, dublă măsură, iar în loc să se ocupe de aducerea în legalitate a celor trei steaguri tricolore, Dominic Fritz a ales să le înlăture. Mai departe, judecă fiecare cum crede de cuviință”, a transmis cei de la PSD Timiș.

Liberalii susțin că Fritz atentează la simbolurile naționale

”O intenție incorectă față de timișoreni, o intenție incorectă față de acest oraș, o intenție incorectă față de această țară și simbolurile ei. Gestul de a încerca eliminarea drapelului unei țări din spațiul public este unul inadmisibil oriunde în această lume.

Și în cel mai bun caz se soldează cu trecerea în uitarea și oprobriul public pentru cei ce îl fac. Cred și sper că un astfel de lucru se va întâmpla și în acest caz”, a transmis consilierul local PNL, Dan Diaconu, fost viceprimar.

”Mi-e foarte greu să înțeleg cum poate să atenteze la simbolurile naționale un primar ales de timișoreni să îi reprezinte. Timișorenii, printre care m-am numărat și eu, au luptat, unii cu prețul vieții, în decembrie 89”, spune Lucian Căldăraru, consilier local PNL Timișoara, dar și un cunoscut luptător în Revoluția de la Timișoara din Decembrie 1989.

Căldărariu spune că a discutat cu mai mulți membri ai PNL, cu cetățeni simpli, dar și cu alți reprezentanți USR, iar aceștia condamnă gestul.

”Nu putem accepta o nouă umilință din partea unui primar care a demonstrat de mai multe ori, acum în mod flagrant, că nu dă doi bani pe spiritul acestui oraș.

Primarul Fritz și echipa sa de mici șarlatani au ocupat administrația locală și au transformat-o în moșia lor personală. Am discutat cu colegii mei din PNL dar și cu timișoreni din alte partide, inclusiv din USR, și cu mulți timișoreni neafiliați politic, oameni împreună cu care am stat pe baricade în 1989 și cu toții am fost de acord că această sfidare permanentă și acest mod de a umili orașul care l-a primit pe Fritz cu brațele deschise, trebuie să înceteze.

Distrugerea drapelelor naționale ale țării noastre este picătura care a umplut paharul, mai ales că același Dominic Fritz nu a avut nicio problemă atunci când a arborat în fața primăriei drapelele altor state acționând la limita legalității.

Nu am reacționat în acel moment pentru că Timișoara este un oraș primitor, cu oameni buni și deschiși, pentru care toleranța și buna conviețuire cu toate etniile sunt sacre. Acum însă, atentatul primarului Fritz la adresa drapelului pe care timișorenii și-au vărsat sângele în 1989 nu poate fi acceptat.

Consilierii locali PNL Timișoara îi cer lui Dominic Fritz să își retragă dispoziția prin care vrea să distrugă drapelele și dacă există probleme de legalitate privind amplasarea acestora să se implice personal pentru a le rezolva. De asemenea, cerem ca primarul Fritz să își ceară scuze public față de timișorenii pe care i-a jignit profund prin această decizie”, a spus consilierul local PNL.

Prefectul acuză administrația Fritz de fariseims

“Mi-am propus să nu intru în subiectul înlăturării drapelelor tricolore din intersecțiile din Timişoara. Sunt destui interesați de subiect, unii mai angajați în declarații patriotarde decât alții.

Aş vrea în schimb să rememorăm un episod de acum un an, pentru a fixa mai bine caracterul unor personaje. În luna mai a anului 2022 am primit la Prefectură o adresă a unui cetățean, prin care ne sesiza că steagurile străine din fața Primăriei Timişoara nu sunt amplasate conform legii. Am redirecționat adresa către Primărie în cel mai neutru mod cu putință, aşa cum fac cu fiecare sesizare primită.

Ce a urmat a fost o victimizare a primarului Dominic Fritz, care a ieşit public denunțând mărginirea celor care invocă legi învechite pe subiecte atât de moderne şi anunțând că va menține steagurile, în mod evident puse greşit. Citez: “Îmi asum această decizie: steagurile statelor cu care Timișoara are relații de colaborare vor continua să fluture în fața Primăriei Timișoara. Ca simbol al apartenenței noastre la marea familie europeană. Și ca dovadă a spiritului multietnic și tolerant al orașului în care trăim.

Cer parlamentarilor de Timiș să se aplece asupra legii din 1994, să propună modificarea acestui text de lege și să-l facă conform realităților zilelor noastre”. Atenție! Legea în vigoare învechită, nu faptul că ea nu este respectată, era problema domnului Fritz.

Nu am intrat atunci mai mult în subiect, considerând că Primăria Timişoara are probleme mult mai mari, de la noroi şi iarba netăiată din parcuri până la situația Coltermului. Venea şi Capitala Culturală, în definitiv putem nuanța anumite situații în anumite momente.

Aprilie 2023. Primarul Dominic Fritz a dat dispoziție ca Tricolorul României existent în trei intersecții să fie înlăturat, pentru că a fost arborat ilegal. Asta în condițiile în care erau începute demersurile pentru intrarea în legalitate a celor trei construcții, existând deja şi un certificat de urbanism aferent. Probabil că acum legea-i lege şi asta e problema arzătoare a Timişoarei: trei drapele tricolore în trei intersecții.

Două situații similare, două abordări diferite, ambele greşite, de fapt. Demagogia victimizării şi ieşirii publice de acum un an, când nimeni nu avea de fapt treaba lui. Rigoarea deplasată de acum, când se putea aştepta până la intrarea în legalitate. Anul trecut, o lege era învechită, de aceea îşi permitea domnul primar să o dea în toleranță şi spirit multietnic, să “îşi asume” menținerea steagurilor. Anul acesta, legea-i lege. Ce procedură deja începută de intrare în legalitate, pentru care s-a obținut deja şi certificat de urbanism? Nu. Demolăm, pentru că suntem corecți şi legea se respectă în Timişoara.

Vă las pe voi să faceți caracterizarea personajelor. Mie îmi vine în minte cuvântul “fariseism”, că tot intrăm în Săptămâna Mare”, a declarat Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș.

Demolarea, o răzbunare personală a primarului

Ca răspuns la protestele publicului și la reacția politicienilor, administrația Fritz încearcă să dea o notă de ilegalitate unui demers perfect legal. Mai mult, edilii USR-iști au lansat un narativ, conform căruia de vină este Culiță Chiș, fost șef al fostei Direcţii Tehnice din Primăria Timişoara.

Pe diverse canale media și pe Facebook, useriștii au lansat ideea că acestea catarge cu steagul României au fost un moft, iar “Culiţă Chiş le-a făcut cadou pe bani publici lui Nicolae Robu”.

Pe vremea fostei administrații, reprezentanții Primăriei Timișoara au început din 2019 montarea unor catarge prin oraș. Pe atunci, Nicolae Robu declara că ideea i-a aparținut lui Culiță Chiș, șeful infrastructurii timișorene la acel moment. Doar c[ ini’iativa nu a fost una luată pe “persoană fizică” de către Culiță Chiș, devenit oaia neagră a actualei administrații.

La începutul anului 2021, primarul Dominic Fritz spunea că aceste catarge au fost montate fără autorizație de construire, ceea ce a dus la sancționarea lui Culiță Chiș. De altfel, în 2020, pe când Nicolae Robu era încă primarul orașului, Culiță Chiș a pierdut un proces intentat pe această temă Consiliului Local Timișoara – Direcția Poliția Locală Timișoara, deoarece aceste catarge nu au fost montate respectând toate normele legale.

„Primăria Timișoara a montat șase catarge pentru drapele, fără autorizație de construire. […] Pentru mine este foarte important să facem toate intervențiile pe baza legii. Eu sunt destul de revoltat despre cum s-au făcut aceste șase catarge. Poliția Locală și-a făcut datoria, a întocmit procese-verbale de contravenție pe numele domnului Culiță Chiș, care este director al Direcției Generale de Drumuri Poduri Pasaje.

El a contestat aceste procese-verbale, dar a pierdut și, din păcate, nu a făcut niciun demers pentru a intra în legalitate”, spunea primarul Timișoare, Dominic Fritz, în 2021.

Realitatea însă îl contrazice. Municipalitatea a avut două variante de lucru: fie să pună în legalitate lucrările, prin obținerea acestor autorizații de construire, fie sa desfiintțeze complet lucrările neautorizate. Dovada că inițiatorii proiectului cu catargele există și este înregistrată în documentele oficiale ale primăriei (vezi foto).

Au fost începute demersurile pentru punerea în legalitate a celor trei construcții, iar în anul 2021 a fost eliberat certificatul de urbanism pentru aceste lucrări, însă după desființarea Direcției Tehinice din Primărie și înlăturarea lui Culiță Chiș, nimeni nu a continuat demersurile pentru obținerea autorizației de construire. Demersuri de care trebuia să se ocupe tocmai funcționarii primăriei, pentru a pune în legalitate construcțiile realizate chiar de către instituție.

“Ce națiune este aceea în care afițarea simbolul național, a drapelului, face obiectul unor discuții și autorizații? Cum este posibil să se discute oportunitatea unui asemenea demers? Milioane de români au murit în lupte apărând acest simbol iar noi discutăm acum dacă e oportun sau nu? Dacă e aprobat sau nu? Datoria de a obține autorizațiile de construcție și de a intra în legalitate revine tocmai primăriei Timișoara care a refuzat să aprobe intrarea în legalitate și să aibă motiv să demoleze catargele acum”, a declarat consilierul local Ștefan Sandu.

Joc de glezne

Chiar dacă inițial a fost o inițiativă a primăriei, instalarea catargelor i s-a pus în cârcă funcționarului Culiță Chiș. Așa s-a și ajuns în instanță, unde Primăria Timișoara s-a judecat cu propriul aparat din subordine. Lupta lui Fritz cu catargele a început încă din 2020.

Poliția Locală Timișoara emitea în 4 decembrie, un proces verbal de “constatare și sancționare a contravențiilor nr. 169 seria AX0478207”, având ca și contravenient S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.R.L. Pe baza acestui proces verbal efectual la comandă, Arhitectul Șef al Municipiului Timișoara a dispus măsura complementară de „intrare în legalitate prin obținerea autorizației de construire, în caz contrar desființarea lucrărilor neautorizate”, cu termen la 26.07.2021.

Însă, conform procesului verbal de “constatare și sancționare a contravențiilor nr. 169 seria AX0478207”, din 4 decembrie 2020, Primăria Timișoara trebuia să se ocupe de „intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire, în caz contrar desființarea lucrărilor neautorizate”.

A fost aleasă însă înlăturarea tricolorului.

Dominic Fritz s-a aflat chiar el în off-side, în problema steagurilor dinn fașa primăriei. În luna mai 2022, primarul Fritz declara că ”a citit intrigat adresa venită de la Prefectura Timiș acum câteva zile”, prin care se cerea înlăturarea steagurilor amplasate în fața Primăriei Timișoara încă din 2014.

”Prefectura este sesizată despre ilegalitatea amplasării steagurilor cu pricina pe Bulevardul CD Loga nr.1, iar prefectul trimite sesizarea direct către primărie în vederea soluționării. A doua zi, edilul Timișoarei a avut o ieșire nervoasă, vorbind despre legi învechite, multiculturalitate, diversitate. Legi învechite pe care chiar el le invocă acum.

”Ce nu a deranjat pe nimeni timp de 8 ani, acum dintr-o dată e o problemă. Sunt steagurile țărilor din care fac parte orașele înfrățite cu Timișoara. Și care sunt arborate alături de steagul României, de drapelul Uniunii Europene și de sigla Timișoarei.

Legea care reglementează arborarea drapelului României este din anul 1994. Ea aparține unui alt context istoric, plin de frământări și temeri. E acolo un articol care, dacă e interpretat la extrem, poate fi citit ca și cum avem voie să punem steagul unui alt stat doar dacă este o delegație oficială din statul respectiv în vizită.

Am un respect extraordinar pentru steagul României. Trăiesc o mare emoție și mă simt onorat ori de câte ori port eșarfa tricoloră. Cred că cea mai mare realizare a României contemporane este alegerea destinului european. Pentru mine este o onoare că drapelul României poate fi arborat alături de cel al Uniunii Europene, cu aceeași importanță și valoare ca steagurile celorlalte state membre.

Îmi asum această decizie: steagurile statelor cu care Timișoara are relații de colaborare vor continua să fluture în fața Primăriei Timișoara. Ca simbol al apartenenței noastre la marea familie europeană. Și ca dovadă a spiritului multietnic și tolerant al orașului în care trăim.

Cer parlamentarilor de Timiș să se aplece asupra legii din 1994, să propună modificarea acestui text de lege și să-l facă conform realităților zilelor noastre”, comenta, în mai 2022, primarul Dominic Fritz.

Acum, în aprilie 2023, Dominic Fritz a dat ordin ca tricolorul României aflat în trei intersecții să fie înlăturat pe motiv de amplasare ilegală, exact în baza legii pe care o consideră învechită și despre care a spus că trebuie modificată.

Fentă la legislație

Dominic Fritz și subalternii săi știu că legea pedepsește aspru orice atentat la drapelul național sau la simbolurile naționale. Legea 75/1994, actualizată în 2023, privind arborarea drapelului României cât și Norma privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României din 21.11.2001, prevăd la Capitolul 1, articolul 4, aliniat 1, că “este obligatorie arborarea drapelului României pe perioada sărbătoririi unor evenimente deosebite sau pe durata desfăşurării unor ceremonii, cum ar fi:

a) Ziua naţională a României, Ziua drapelului naţional, Ziua imnului naţional al României şi alte sărbători naţionale, în locurile publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) festivităţi şi ceremonii oficiale cu caracter local, naţional şi internaţional, în locurile unde acestea se desfăşoară

g) alte evenimente deosebite”.

Adică exact în contextul Timișoara CEaC 2023, care este, chiar după spusele primarului Fritz nu doar o sărbătoare a orașului și a timișorenilor, ci una națională și europeană.

Ba mai mult, aceleași acte normative prevăd că “(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) primarii vor organiza acţiuni pentru popularizarea evenimentelor respective şi pentru determinarea cetăţenilor să arboreze drapelul României la domiciliul sau la reşedinţa acestora”, iar articolul 5 stipulează că “Drapelul României poate fi arborat cu caracter permanent şi la sediul altor persoane juridice decât cele prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi la domiciliul sau reşedinţa persoanelor fizice”.

Legea e clară, catargele nu au nevoie de autorizație de construcție

Pentru a-și putea îndeplini ambiția personală de a da jos drapelul României, primarul și aparatul de specialitate au apelat la un tertip. Ei nu se leagă direct de steagul național, ci invocă ilegalitatea prin lipsa autorizației de construcție pentru catarge.

În baza cestui tertip legal, primarul Fritz a emis, pe 30 martie 2023, dispoziția de “desființare a lucrărilor executate nelegal, fără autorizație de construire, pe terenurile aparținând Municipiului Timișoara – domeniul public, lucrări executate la intersecțiile girații de pe Calea Șagului, în dreptul „Shopping City Timișoara” – Calea Șagului nr. 100, „P-ța Gheorghe Domășneanu” – A.E.M. și str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel intersecție cu str. Holdelor”.

Fragila argumentare adusă de primar este însă desființată de autoritatea în domeniu, mai exact de către

Inspectoratul de Stat în Construcții.

Un raport de caz realizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, înca din anul 2020, constata, în baza prevederilor Legii 50/1991 actualizată, că se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazului în care se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3 alin (1), lit b):

„Mobilier urban. Elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității.

Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), necesitânt emiterea autorizației de construire.

Fac parte din categoria mobilier urban: jardinierele, lampadare, lampadare, bînci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și alte asemenea.

Soluția utilizată pentru infrastructura la catarge nu reprezintă o încastrare în fundație, existența tecii și nisipului introdus în golul din teacă și stâlp la partea ce intră în fundatie permite relocarea sau desființarea acestor stâlpi relativ usor, stâlpii fiind considerați ca nelegați de sol”. Asta spune legea.

Urmează să vedem dacă pentru administrația Fritz se aplică zicala “unde-i lege, nu-i tocmeală“ sau dacă organele competente guvernamentale, de la Prefectură până la Inspectoratul de Stat în Construcții, vor stopa această ambiție personală de a atenta la simbolurile naționale ale României.