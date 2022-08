Rockerii se adună în acest weekend la Caransebeș!

Timp de două zile, în perioada 12-13 august, are loc Gugulan Rock Open Air Festival, un festival de muzică rock/metal ajuns la cea de-a opta ediție, ce se va desfășura în zona Valea Cenchii din Caransebeș!

Acolo unde amatorii de rock au mai mult spațiu pentru campare, concursuri și scenă, precum și o panoramă deosebită asupra orașului și a zonei înconjurătoare. Așa că „Ce mai aștepți, fă-ți bagajul și hai la festival!!!”, sună invitația organizatorilor pentru două zile de vară perfecte.

Nume importante ale genului vor fi și în acest an pe scena Gugulan Rock Open Air Festival: Gothic, Ektomorf, Swallow the Sun, Bucium (foto), B-Ton, Iarba Fiarelor, Void Inn, Pero Defformero, Atlantis sau When Nothing Remains.

„Vă așteptăm pe toți cu drag si Rock-ul la putere, la un festival <<Ca între prieteni>>! Luați bună dispoziție, zâmbetul și cortul cu voi, pentru că berea va fi rece și muzica de cea mai buna calitate! Suntem fericiți că în fiecare an la festival se vine ca într-o strânsă familie. Și pentru că ținem foarte mult la generațiile tinere, și anul acesta accesul la festival pentru copiii cu vârsta până în 14 ani va fi GRATUIT, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de minim un adult”, transmit organizatorii.

Festivalul este organizat de Asociația Gugulan Rock, cu sprijinul Primăriei Caransebeș și al Casei de Cultură „George Suru”!

Sursa: caon.ro

Foto: https://www.facebook.com/bucium