Rata de infectare în Timiș, în continuă scădere.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în județul Timis este 26,92.
Rata de infectare, pe localități
DUMBRĂVIŢA 47.04
GIROC 42.92
MOŞNIŢA NOUĂ 42.23
REMETEA MARE 37.48
GHIRODA 37.22
BUCOVĂŢ 34.27
CITEȘTE ȘI: Oscilații de temperatură în următoarele 2 săptămâni și prag de îngheț pe 24 februarie. Cum va fi vremea în Banat
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 34.21
PARŢA 33.25
SÂNANDREI 32.15
SĂCĂLAZ 30.45
BECICHERECU MIC 30.06
ŞAG 29.23
SÂNMIHAIU ROMÂN 28.6
MUNICIPIUL LUGOJ 28.07
JEBEL 26.63
MĂNĂŞTIUR 24.76
FOENI 24.63
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 24.33
DUDEŞTII NOI 24.12
CRICIOVA 23.54
PIŞCHIA 23.49
BOLDUR 23.45
GIARMATA 23.38
BÂRNA 22.93
PĂDURENI 22.79
COŞTEIU 22.38
TOPOLOVĂŢU MARE 21.51
DUDEŞTII VECHI 20.91
SATCHINEZ 20.5
ORAŞ BUZIAŞ 19.86
ŞANDRA 19.37
ORAŞ RECAŞ 19.24
DUMBRAVA 18.75
GAVOJDIA 18.29
CHEVEREŞU MARE 17.59
PECIU NOU 17.57
ORŢIŞOARA 16.11
COMLOŞU MARE 16.01
GIULVĂZ 15.97
CENAD 15.87
GHILAD 15.71
SÂNPETRU MARE 15.07
BALINŢ 15.05
SACOŞU TURCESC 14.62
BELINŢ 14.37
ORAŞ CIACOVA 14.27
BILED 14.16
GOTTLOB 14.14
LIVEZILE 14.07
FÂRDEA 13.94
OTELEC 13.9
VĂLCANI 13.55
MARGINA 13.5
TOMEŞTI 13.43
ORAŞ FĂGET 13.17
BEBA VECHE 13.08
GHIZELA 12.99
FIBIŞ 12.77
VOITEG 12.73
ORAŞ GĂTAIA 12.64
LOVRIN 12.38
PESAC 12.36
LENAUHEIM 12.12
ORAŞ JIMBOLIA 11.95
VICTOR VLAD DELAMARINA 11.95
RACOVIŢA 11.81
TRAIAN VUIA 11.76
BETHAUSEN 11.66
BRESTOVĂŢ 11.49
TORMAC 11.38
VARIAŞ 11.35
NĂDRAG 10.78
JAMU MARE 10.75
TOMNATIC 10.53
ORAŞ DETA 10.49
BOGDA 10.33
LIEBLING 10.22
SARAVALE 10.2
CHECEA 9.3
GIERA 8.99
CENEI 8.97
PERIAM 8.81
CURTEA 8.79
MAŞLOC 8.62
DAROVA 8.44
MORAVIŢA 8.34
DENTA 8.11
BANLOC 7.8
ŞTIUCA 7.73
OHABA LUNGĂ 7.4
TEREMIA MARE 7.23
CĂRPINIŞ 6.85
NIŢCHIDORF 6.71
BIRDA 6.13
SECAŞ 5.31
IECEA MARE 5.24
UIVAR 4.54