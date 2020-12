Rafila: Eu cred că s-a cam pierdut controlul. Ocuparea spitalelor este la refuz în toată ţara

Reprezentantul României la OMS, deputatul PSD Alexandru Rafila, a declarat, la un post de televiziune, că din raportările cazurilor zilnice de coronavirus el trage concluzia că autoritățile au pierdut controlul.

„Nu putem avea 7000 de cazuri la nivel national din care 2.000 in Bucuresti. Avem 2.000 in Bucuresti pentru ca se testeaza. Si in tara situatia e similara. Eu cred ca s-a cam pierdut controlul. Ocuparea spitalelor este la refuz in tara. Nu mai este niciun pat liber. Intrega capacitate de ATI este ocupata”, a declarat Alexandru Rafila, conform stiripesurse.ro.

Un număr de 7.067 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în urma efectuării a 31.437 de teste la nivel naţional, potrivit datelor transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategică. Dintre acestea, în municipiul Bucureşti – 1.762 şi judeţul Ilfov – 664.