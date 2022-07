Program internațional de studiu prin care studenții își pot îmbunătăți cunoștințele de contabilitate, audit, fiscalitate și raportare financiară

În perioada 11 – 16 iulie 2022 a avut loc cel de-al doilea la Program de Studiu Intensiv organizat în cadrul proiectului 2020-1-RO01-KA203-080299 în cadrul proiectului Erasmus+ „Smart Teaching in Accounting – Meeting Place Online (STAMP Online)”.

Programul a fost găzduit de ISM University of Management and Economics din Vilnius, Lituania și a reunit 57 studenți și 23 de cadre didactice din 11 țări, inclusiv SUA. Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată, prin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, de două cadre didactice din cadrul Departamentului de Contabilitate și Audit și cinci studenți, înmatriculați la specializările de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune cu predare în limba germană, respectiv Finanțe și Bănci, specializarea de master Audit Financiar-Contabil și Domeniul de doctorat Contabilitate.

În cadrul proiectului este prevăzut un număr total de trei programe de studiu intensiv. Primul dintre acestea a fost găzduit online, pe fondul pandemiei COVID-19, de Universitatea de Vest din Timișoara, în toamna anului 2021. Cel de-al treilea program este planificat pentru iulie 2023, urmând a fi organizat la Universitatea Leopold Franzens din Innsbruck, Austria.

Proiectul STAMP Online este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de lider, în parteneriat cu alte 11 universități din Europa: Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck, Austria, Université de Bretagne-Sud, Vannes, Franța, Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Germania, Diethnes Panepistimio Ellados, Kavala, Grecia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia, ISM University of Management and Economics, Vilnius, Lituania, Université du Luxembourg, Luxembourg, Bournemouth University, Marea Britanie, Instituto Politecnico do Porto, Portugalia; Universidade de Vigo, Spania; Corvinus University of Budapest, Ungaria.

„Universitățile participante sunt membre ale rețelei internaționale Association des Formations Européennes à la Comptabilité et à l’Audit („AFECA”), înființată în Franța, în anul 1993. Cu un număr inițial de 6 membri, rețeaua s-a extins în timp și a reușit să faciliteze cooperarea internațională a studenților timp de aproape 30 de ani.

Prin Programele de Studiu Intensiv anuale, finanțate prin fonduri Erasmus, studenții au ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele de contabilitate, audit, fiscalitate și raportare financiară, precum și de terminologie de specialitate în limba engleză, dar și de a cunoaște cultura țărilor participante.

De-a lungul timpului, programele de studiu au dovedit că pot lăsa o amprentă puternică asupra carierei profesionale a participanților. O parte a cadrelor didactice implicate în prezent în acest proiect și care fac posibilă perpetuarea acestuia au participat în trecut la programele de studiu în calitate de studenți”, a menționat domnul profesor univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin, director de proiect și vicepreședinte AFECA.