”Profesorii mei au fost ca un far pentru mine” – Rareș Suciu, unul dintre cei patru elevi din județul Timiș cu media 10 la bacalaureat

Rareș Suciu, absolvent al Liceului Teoretic ”Iulia Hașdeu” din Lugoj, este unul dintre cei patru elevi din județul Timiș care a obținut media 10 la examenul din bacalaureat din acest an.

Pasionat de matematică, informatică, dar și de literatură, Rareș Suciu a ales, din multitudinea de oferte academice din țară și din străinătate, să își continue studiile la Universitatea de Vest din Timișoara, urmând programul de licență Informatică în limba engleză.

R: Cât de greu a fost examenul de bacalaureat?

R.S.: A fost destul de ușor să iei note de trecere, cinci, șase, dar a fost destul de greu să iei nota 10. La fiecare probă au fost subpuncte problematice, cum a fost la limba română acel „de bună seamă”. Și la matematică au fost astfel de subiecte. M-au ajutat buna mea pregătire și profesorii mei, doamna Murariu la limba română, doamna Constandache la fizică și doamna Moatar la matematică.

R: Cât te-ai pregătit pentru acest examen?

R.S.: M-am pregătit temeinic, din timp, dar am avut perioade de săptămâni în care luam pauză, cum a fost, de exemplu, după simulări, pentru că am avut rezultate mulțumitoare. Și înainte de luna mai am făcut iar pauză. A fost un efort îndelungat, dar am avut pauze în mod recurent. Pentru nota 10 cel mai eficient este să te pregătești constant.

R: A fost nevoie să iei meditații?

R.S.: Profesorii de la clasă făceau pregătire suplimentară cu noi, cu toți elevii. La matematică m-am pregătit mai mult. Am luat ore în privat, din clasa a IX-a, pentru că eram panicat că nu voi putea ține pasul. Dar, pe parcurs, am început să învăț de unul singur matematică.

La începutul clasei a XII-a, profesoara care mă medita mi-a spus că nu mai e nevoie de ore suplimentare sau că pot veni o dată la două săptămâni, dar pentru că visul meu era să iau nota 10 la matematică, am vrut să merg și anul acesta.

R: De ce ai ales fizica pentru a treia probă?

R:S.: Am avut o profesoară foarte bună, doamna Constandache. În același timp, am simțit că la fizică e cel mai probabil să iau 10, pentru că subiectele erau structurate astfel încât să nu existe discuții pe marginea lor, așa cum se întâmplă la biologie, sau interpretări ale metodelor, cum este la informatică.

R: Ce au spus colegii tăi despre examen, cum s-au descurcat?

R.S.: Au luat note bune, sunt mândru și fericit pentru ei. A mai fost un 10 la matematică, un 10 la informatică, un 10 la biologie vegetală și animală… Majoritatea suntem mulțumiți și plăcut surprinși de notele obținute.

R: Ce dorești să faci mai departe?

R.S.: Îmi place informatică, dar, în același timp, am și o mare pasiune pentru literatură. E un conflict între rațiune și pasiune.

R: Te-ai gândit să urmezi o facultate în străinătate?

R.S.: Am aplicat în Franța, la mai multe facultăți, și am primit o ofertă de a studia litere-engleză. Am luat-o în considerare, dar apoi am refuzat-o, pentru că este foarte scump. Poate, după ce termin aici programul de licență, voi pleca în străinătate cu o bursă pentru master. Dar nu definitiv.

Am fost plecat, în liceu, prin programul Erasmus, sunt familiarizat cu aceste formări. Însă, după ce am analizat și ofertele universităților din țară, am ales să studiez la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru că mi-a oferit mai multe beneficii: cămin cu două locuri în cameră, o bursă de 600 de lei, bilete la Flight Festival 2024, mijloacele de transport în comun gratis și altele…

R: Ce ți-ai dori să profesezi?

R.S.: Aș vrea să am o carieră în sistemul educațional, să fiu profesor. Poate că este ceva în familia noastră – părinții sunt profesori, bunicii au fost profesori, am un unchi profesor… Pe de altă parte, știm cu toții câte probleme sunt în sistemul nostru educațional și cât de greu e să fii profesor. Este o meserie stresantă. Mergi la clasă și de fiecare dată te implici, încerci să-i motivezi pe elevi constant și uneori e un conflict, pentru că la vârsta adolescenței nu te gândești că trebuie să înveți…

Aici e greu: ca profesor, tragi într-o direcție, iar cei cu care trebuie să lucrezi, nu. Asta mi se pare cea mai grea parte. Iar în privința salariului… da, e destul de mic. Părinții mei, profesori, după 20 de ani în sistem, au acum salariul pe care alții, din alte domenii, îl primesc ca debutanți.

R: Ai dori să ai o carieră didactică într-o universitate sau în învățământul preuniversitar?

R.S.: Nu mă atrage ideea de a fi profesor într-o universitate, pentru că mi-ar lipsi plăcerea de a lucra cu adolescenții. La facultate, nu e aceeași influență a profesorului asupra studenților, cum se întâmplă la liceu. Eu am fost foarte schimbat de majoritatea profesorilor mei, care m-au influențat în mod pozitiv. Am găsit în ei lumina de la capătul tunelului, au fost ca un far pentru mine. Mereu mă gândesc la acest lucru: ceea ce am primit vreau să dau înapoi.