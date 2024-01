Primăria Timișoara va începe preluarea solicitărilor pentru prelungirea autorizațiilor de taxi

Autorizațiile taxi se vor prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, anunță Primăria Municilpiului Timișoara.

În perioada 8 ianuarie 2024 – 9 februarie 2024 toţi transportatorii autorizaţi persoane fizice, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care doresc prelungirea autorizației, vor depune la Serviciul Informare și Consiliere Cetăţeni (camera 12) documentaţia completă necesară prelungirii valabilităţii autorizaţiei taxi.

Pentru prelungirea autorizației, trebuie să fie îndeplinite, la data depunerii cererii, cumulativ, următoarele condiţii:

a. autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 38/2003;

b. sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

c. transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;

d. contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e. transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi sau din transportul în regim de închiriere, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate cu autovehiculele pentru ale căror autorizații se solicită prelungirea.

Solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

a. cerere tip;

b. autorizaţie de transport faţă-verso;

c. certificat de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte ca acesta nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deținut de către transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, inspecţia tehnică periodică valabilă pentru taxi;

d. certificatul de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, valabil;

e. declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurata dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

f. declaraţie pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată şi semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizaţiei taxi;

g. declaraţie pe propria răspundere, pentru fiecare autovehicul autorizat, că transportatorul a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat pentru fiecare autovehicul pentru a cărei copii conforme se solicită prelungirea, pentru perioada 2019 – 2024;

h. certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului – în vederea încheierii contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi;

Modelul de cerere prevăzut la punctul a) precum şi declaraţiile prevăzute la punctele e), f) şi g) pot fi obţinute de la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (camera 12) şi de pe site-ul instituţiei noastre www.primariatm.ro.

Documentele se vor depune în copie semnată şi certificată conform cu originalul de către transportatorul autorizat, însoţite de actul în original, pentru verificarea autenticităţii acestora.

Pentru a evita aglomerarea la ghișeu, în prima săptămână din luna ianuarie se va afișa pe site programarea pe zile, în ordine alfabetică a solicitanților, în vederea depunerii documentelor.

Lista transportatorilor autorizaţi a căror documentaţie este completă şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare se va afişa în data de 29 februarie 2024 pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara şi la sediul Compartimentului Mobilitate și Transport de pe str. M. Eminescu, nr. 2B.

De asemenea, se va afișa programarea pe zile în vederea ridicării autorizaţiilor taxi, a contractelor de atribuire în gestiune delegată și ecusoanele aferente cu valabilitatea prelungită.

Eliberarea autorizaţiilor taxi cu valabilitatea prelungită pentru încă 5 ani va începe din data de 4 martie 2024. În acelaşi timp, se va semna contractul de delegare a gestiunii și se vor elibera ecusoanele.

Pentru aceasta, transportatorul trebui să se prezinte cu autovehiculul autorizat, să predea autorizaţia taxi cu valabilitatea expirată (în original), contractele de atribuire în gestiune delegată şi ecusoanele aferente.