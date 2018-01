Primar condamnat pentru corupţie!

Primarul unei comune din vestul ţării a fost condamnat la 2 ani şi 9 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au condus la obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, scrie argument-cs.ro.

Petru Lorinţ, primarul comunei Domaşnea, a fost condamnt de Tribunalul Caraş-Severin şi pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals, însă instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei principale a închisorii sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul va fi obligat să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile; să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Totodată, va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Domaşnea sau Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, pe o perioadă de 90 de zile.

Instanţa impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

Potrivit argument-cs.ro, condamnaţi la 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere au fost şi trei consilieri locali. Ei snt acuzaţi de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

O altă inculpată a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Chiar dacă prejudiciul APIA, 557.000 de lei, a fost achitat integral prin plată voluntară de către Consiliul Local Domaşnea, instanța a admis totuși acţiunea civilă şi îi obligă pe inculpaţi, în solidar cu Consiliul Local Domaşnea, la plata sumei de 316.262,99 lei, reprezentând obligaţiile fiscale accesorii – majorări, penalităţi, dobânzi.

Sentinţa nu este definitivă!