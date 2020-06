Pero Milosevici, premiat la despărţirea de SCM Politehnica Timişoara

Pero Milosevici s-a despărțit oficial de SCM Politehnica Timișoara. Clubul condus de Vasile Ruşeţ a organizat astăzi o conferință de presă dedicată tehnicianului muntenegrean, acesta fiind premiat atât de directorul structurii sportive finanțate de primărie, cât și de președintele secției de handbal, Ioan Doboși.

Aflat la final de contract cu SCM Politehnica, Milosevici își va continua cariera la clubul din Buzău. În locul său va fi adus timișoreanul Vlad Caba.

„Vreau să mulțumesc în primul rând clubului pentru această conferință de presă. Vreau să le mulțumesc mult și domnilor Chiș și Doboși că mi-au oferit șansa să lucrez aici timp de cinci ani, în loc de unul, cât trebuia inițial. Le mulțumesc și domnilor Vasile Rușeț și Radu Țoancă, precum și primarului Nicolae Robu. Le mulțumesc totodată jucătorilor cu care am colaborat în ultimii cinci ani, în mod special căpitanului Cristian Fenici. Le mulțumesc medicului Cătălin Miu și celor trei fizioterapeuți cu care am lucrat, colegilor Attila Horvath, Lucian Ghiulai, preparatorilor fizici, antrenorului cu portarii, celor din birou cu care am colaborat, suporterilor care au fost alături de noi în toți acești ani. Îi mulțumesc managerului Dan Dumitru, care a luptat alături de noi pentru îndeplinirea rezultatelor, știu că în multe momente nu i-a fost ușor să lucreze cu mine. Mulțumiri speciale și domnului Doboși. Îi doresc mult succes noului antrenor Vlad Caba în următorul sezon. Se știa din luna decembrie că nu voi continua la Timișoara. Am ajuns într-un moment în care clubul nu a mai putut să urce, este mai bine așa. Plecarea la Buzău s-a întâmplat foarte repede. Am avut oferte și din afara României, dar am vrut să continui să antrenez în această țară. Îmi pare rău că plec, Timișoara va fi a doua mea casă. La Buzău am semnat un contract valabil doi ani cu posibilitate de prelungire pe încă unul. Vom începe proiectul pas cu pas, cum s-a întâmplat și aici, la Timișoara. Cred în oamenii de acolo și cred că vom obține rezultate bune. Voi pleca dacă în trei ani nu putem ajunge în cupele europene”, a declarat tehnicianul Pero Milosevici.

„Pe lângă trofeul cucerit după o pauză de aproape trei decenii, remarcabil este şi faptul că echipa a avut un joc apreciat, a arătat dăruire și spirit de luptă. Sunt cinci ani care înseamnă mult raportat la o viață de antrenor. Suntem un club serios și privilegiat că l-am avut antrenor timp de cinci ani pe Pero Milosevici. Nu au fost supărări majore, contractul a fost dus până la capăt”, a spus și directorul SCM Timișoara, Vasile Ruşeţ.

„Nici nu realizăm cât de repede trece timpul, sunt implicat din 1997 la secția de handbal. Au fost cinci ani de stabilitate, cu o performanță pe care o visam când am intrat în această secție. A existat stabilitate și în ceea ce privește vestiarul. Pero a venit la Timișoara cu performanța dată de cariera de jucător și de cea de antrenor. La performanțele din ultimii ani a contribuit și primăria, domnul Nicolae Robu susține activitatea sportivă. Dan Dumitru a fost un suport pentru Pero Milosevici în tot acest timp”, a precizat, la rândul său, președintele secției de handbal din cadrul SCM Timișoara, Ioan Doboși.