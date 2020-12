Performanța nu e atributul exclusiv al școlilor de top. O dovedește unitatea de învățământ dintr-o comună periurbană a Timișoarei

Tendința de a asocia performanța școlară doar cu unitățile de învățământ de top din marile orașe este și astăzi vizibilă ca o etichetă afișată în mod ostentativ, în pofida rezultatelor notabile, unele remarcabile, înregistrate de-a lungul vremii de elevii care au urmat cursurile unor școli din mediul rural.

Nu puține sunt exemplele oferite de personalități ale societății românești care au trecut bariera acestei mentalități grație înzestrărilor cognitive, a motivației intrinseci, dar și a abilităților dascălilor pe care i-au avut, cu chemare spre profesie, excedând, astfel, cadrul unui tipar fals atribuit.

Este adevărat, în învățământul românesc rezultatele, per ansamblu, ale educabililor proveniți din școlile pe care le numim ”bune” îi plasează pe aceștia peste nivelul mediu raportat la indicatorii standard de performanță, pentru că cerințele și, implicit, eforturile sunt mai mari în această zonă.

Însă dacă luăm în calcul alte variabile, precum ambiția, determinarea, motivarea și valorile personale, saltul spre performanță trece de limitele teritorial-administrative. Pentru că dincolo de condițiile de învățare și obiectivele școlii sunt educabilul și profesorul, fiecare cu bagajul lui de abilități. Nu de puține ori, interacțiunea dintre cei doi este definitorie pentru o reușită sau un insucces școlar.

Performanța școlară a elevilor din învățământul rural este poate mai puțin vizibilă, dar ea există, e drept, într-un procent mult mai scăzut decât cel înregistrat la școlile de elită.

Un exemplu al reușitei școlare în dezvoltarea aptitudinilor, proceselor de gândire și spiritului aplicativ, prin efortul conjugat al dascălilor și elevilor care parcurg împreună procesul de instruire într-o unitate de învățământ din mediul rural, este și Școala Gimnazială Dumbrăvița, o instituție educațională care funcționează de mai bine de un secol. În această unitate de învățământ, care are în componență și o grădiniță, sunt instruiți, în prezent, peste 1.400 de copii.

De-a lungul timpului, Școala Gimnazială Dumbrăvița a manifestat o activitate susținută în plan educațional prin numeroasele participări ale elevilor la diferite concursuri și olimpiade școlare, unele cu rezultate notabile. Raportându-ne doar la ultima perioadă, anul trecut, de exemplu, Ioana Cândea, elevă, acum, în clasa a VIII-a, s-a calificat în etapa națională a Olimpiadei de limba și literatură română ”Universul cunoașterii prin lectură”, etapă care, însă, nu a mai avut loc din cauza pandemiei.

Recent, Ioana a mai făcut un pas spre performanță, fiind admisă la Centru Județean de Excelență Timiș. În pregătirea ei, o contribuție importantă a avut-o profesoara de limba și literatura română Violina Luca, de instruirea căreia au beneficiat, de-a lungul timpului, și alți elevi care au obținut performanțe școlare. Anul acesta, alături Ioana, la aceeași instituție de învățământ au mai fost admiși colegii săi de an Ondina Mihai, Michelle Oșan și Olteanu-Hell Lara, tot sub coordonarea profesoarei Violina Luca, dar și elevii Adela Spiridon, Anamaria Fekhete și Mihai Gorunescu din clasele de-a VI-a, de instruirea cărora s-a ocupat profesoara de limba și literatura română Miruna Popi. La concursul județean de limba engleză ”My World”, trei elevi din clasa a VII-a ai școlii din Dumbrăvița, pregătiți de profesoara Carla Boscovici, au ocupat întreg podiumul: premiul I – Britany Buiciuc, premiul II – Rebecca Bundy, premiul III – Alexandru Călin.

Un alt concurs județean cu mai multe secțiuni de creație (desfășurat în perioada septembrie – 5) – ”Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est, Protopopiatul Ortodox Român Timișoara II, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, s-a încheiat cu reușite frumoase pentru elevii din Dumbrăvița. Sub coordonarea directorului unității de învățământ Adrian Nicola, profesor de religie, și a cadrelor didactice Ioana Dragomir, Roxana Isac, Luiza Medelean, Violina Luca, Giulia Matei (clasa a IV-a) a obținut premiul I pentru desen, Luca Huțu (clasa a IV-a) – premiul I pentru poezie, Alexandra Orosan (clasa a VI-a) – premiul I pentru desen, iar Ioana Cândea, eleva dintr-a VIII-a, premiul al II-lea pentru eseu. Tot în cadrul unui concurs de cultură religioasă organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei – ”Bucuria Nașterii Domnului în suflet de copil”, în cadrul căruia au participat elevi ai claselor a III-a, Maria Mihaela Seulean a obținut premiul al III-lea la Secțiunea grafică, Sarah Iasmina Sabău – premiul II pentru pictură, iar Irina Copândean – mențiune în cadrul aceleiași secțiuni.

În plus, mulți alți elevi au primit premii speciale pentru talentul sau îndemânarea prin care s-au evidențiat. Abilitățile creative ale elevilor acestei școli au fost remarcate, recent, și cu prilejul participării la concursul organizat de ”Retim” – ”Ora de reciclare”, în cadrul căruia Jesica Vasilaș, elevă în clasa a VI-a, a obținut premiul I la Secțiunea eseuri, iar Anca Teodora Ivăniș (clasa a VII-a), premiul al III-lea.

Olimpiadele au fost suspendate, deocamdată, însă, pe parcursul anului, vor mai fi organizate și alte competiții și concursuri școlare, prilej pentru elevi de a-și demonstra abilitățile și capacitățile cognitive, indiferent de zona din care provin.