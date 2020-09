Partidele se schimbă, omenia rămâne

Între președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, și primarul comunei Sânandrei, Claudiu Coman, a existat, de mai multe vreme, o relație specială, cei doi fiind foarte apropiați. De câteva luni, însă, Dobra și Coman nu se mai află în aceeași tabără politică și era de așteptat ca și legătura sudată în timp să se răcească, unii așteptând-se chiar la atacuri reciproce.

În acest caz, nu a fost așa, exemplu care arată că relațiile umane nu pot fi afectate de disputa politică. Mai întâi, Călin Dobra a postat următorul mesaj: ”Comuna Sânandrei se va schimba total. Consiliul Județean Timiș are în implementare aici mai multe proiecte, care vor îmbunătăți viața locuitorilor. Știu asta. Pentru multe m-am zbătut să devină realitate! Poate cel mai important este cel care prevede extinderea la 4 benzi a drumului care face legătura dintre Sânandrei și șoseaua Timișoara-Arad. Va avea inclusiv pistă de biciclete, așa cum le-am promis cetățenilor încă de anul trecut, după o dezbatere publică. Nu uit! În plus, recent a fost finalizat un proiect de infrastructură rutieră, în valoare de 1 milion de euro, fonduri guvernamentale, pentru care am fost personal la București, împreună cu primarul comunei. Am turnat asfalt și pe drumul județean care asigură legătura cu Carani, până la Calacea Băi. Lucrările sunt în toi la o altă investiție importantă. Cu 2,2 milioane de euro introducem canalizarea la Carani. Același tip de șantier se va deschide, în această toamnă la Covaci. Valoare totală: 1,5 milioane de euro. Nu mai menționez acum sumele alocate la rectificările bugetare, unde, de fiecare dată, am plusat pentru comunitate, iar fondurile au fost folosite pentru pavaje în diferite zone ale comunei, pietruit sau chiar mici asfaltări. Până la un punct, am făcut o echipă puternică alături de primarul comunei Sânandrei, Claudiu Coman. Îmi pare rău că s-a lăsat prostit de liberali să abandoneze barca PSD, primind, în schimb, un balon plin de promisiuni deșarte”.

Replica primarului din Sânandrei a fost foarte decentă, relevând faptul că omenescul trebuie să primeze intereselor politice: ”Domnule președinte până la un punct credeam că PSD-ul nu se poate “prosti”! Am sperat degeaba, alături de alți colegi din partid chiar lângă un “balon plin de promisiuni deșarte!”. Eu oricum vreau să vă mulțumesc, doar dvs. personal pentru sprijinul dat proiectelor mele pentru comunitatea din Sânandrei. Să nu uitați, omul sfințeste locul și asta aștept și de la dumneavoastră. Dincolo de politică, trebuie să primeze administrația. Vă urez succes în această competiție politică și știu că vom putea colabora indiferent de rezultat. După alegeri, înlăturăm politica, iar proiectele bune trebuie continuate. Sunt multe în derulare și altele care trebuie implementate!”