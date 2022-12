O terapie experimentală împotriva cancerului a funcționat la peste 70% din pacienți

O nouă terapie care determină sistemul imunitar să ucidă celulele canceroase din măduva osoasă a avut succes la 73% din pacienți, în două studii clinice, potrivit cercetătorilor de la The Tisch Cancer Institute din cadrul Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York, SUA, scrie descopera.ro.

Terapia, cunoscută sub numele de anticorp bispecific, se atașează atât de celulele T, cât și de celulele mielomului multiplu și direcționează celulele T – cele albe din sânge, care pot fi folosite ca să lupte împotriva bolilor – pentru a distruge celulele mielomului multiplu.

Succesul imunoterapiei disponibile în comerț, numite talquetamab, a fost observat chiar și la pacienții al căror cancer a fost rezistent la toate terapiile aprobate pentru mielomul multiplu.

Noua terapie utilizează o țintă diferită față de alte tratamente aprobate, anume un receptor exprimat pe suprafața celulelor canceroase cunoscut sub numele de GPRC5D, conform Medical Xpress.

Imunoterapia talquetamag, primul tip de terapie eficient la pacienții cu mielom multiplu

Toți participanții la studiu fuseseră tratați anterior cu cel puțin trei terapii diferite fără să obțină o ameliorare de durată, ceea ce sugerează că talquetamab ar putea oferi o nouă speranță pentru pacienții cu mielom multiplu greu de tratat.

„Acest lucru înseamnă că aproape trei sferturi dintre acești pacienți au acum o nouă șansă la viață. Talquetamab a indus un răspuns substanțial în rândul pacienților cu mielom multiplu puternic pretratat, recidivat sau refractar, al doilea cel mai frecvent cancer al sângelui.

Este primul agent bispecific care vizează proteina GPRC5D la pacienții cu mielom multiplu”, a declarat Ajai Chari, director al Cercetării Clinice în cadrul Programului de Mielom Multiplu de la The Tisch Cancer Institute.

Aproximativ în cazul tuturor pacienților cu mielom care primesc terapii standard, boala recidivează.

O rată de răspuns de 73%

Pacienții au primit o varietate de doze de terapie, fie intravenos, fie injectate sub piele; studiile viitoare se vor concentra pe dozele administrate doar sub piele, fie săptămânal, fie o dată la două săptămâni.

Rata de răspuns a celor două grupuri incluse în studiu a fost de 73%, potrivit dr. Chari. Mai mult de 30% dintre pacienții din ambele grupuri au avut un răspuns complet , iar aproape 60% au avut „un răspuns parțial foarte bun” sau mai bun (ceea ce indică o reducere substanțială a cancerului, dar nu neapărat până la zero).

Durata medie până la un răspuns a fost de una sau două luni în ambele grupuri, iar durata răspunsului până în prezent este de 9,3 luni, cu dozaj săptămânal.

Puțini pacienți au întrerupt tratamentul în urma efectelor secundare

Efectele secundare au fost relativ frecvente, dar, de obicei, ușoare. Aproximativ trei sferturi dintre pacienți au prezentat sindromul de eliberare a citokinelor, care este un grup de simptome, inclusiv febră, frecvent în cazul imunoterapiilor.

Aproximativ 60% au prezentat efecte secundare legate de piele, cum ar fi erupții cutanate, aproximativ jumătate au raportat modificări ale gustului și aproximativ jumătate au raportat tulburări ale unghiilor.

Cercetătorii au declarat că foarte puțini pacienți (5 până la 6%) au întrerupt tratamentul cu talquetamab din cauza efectelor secundare.

Dr. Chari a explicat că rata de răspuns observată în cadrul studiului este mai mare decât cea a majorității terapiilor accesibile în prezent.

Faptul sugerează că talquetamab ar putea să ofere o opțiune viabilă pentru pacienții al căror mielom nu mai răspunde la majoritatea terapiilor disponibile, oferind o șansă de a prelungi viața.

Studiul care explică noul tip de terapie a fost publicat în New England Journal of Medicine.