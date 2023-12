O călătorie în lumea magiei albe. Reprezentanţii Muzeului Naţional al Banatului îi invită pe pasionaţii de istorie să descopere una dintre comorile ascunse ale instituţiei, un volum rar din secolul al XVIII-lea despre magia albă.

”Cartea pe care opunem în lumina reflectoarelor astăzi este o ediție italiană din 1788 a lucrării <<La Magie Blanche Dévoilée>> (<<Magia albă dezvăluită>>), scrisă de intelectualul francez Henri Decremps. Volumul, care a cunoscut un real succes la acea vreme, dezvăluie trucurile magice ale lui Giuseppe Pinetti, prilejuind cititorului o incursiune fascinantă în tainele iluzionismului.

Autorul, Henri Decremps, născut în 1746 în Occitania, Franța, a fost un om de știință cu multiple talente și interese. Diplomat, profesor de literatură, astronomie și geografie, Decremps a fost fascinat de magia spectacolului, devenind un critic al iluzioniștilor și șarlatanilor vremii. Opera sa a avut un impact semnificativ în demistificarea iluzionismului, oferind o perspectivă unică asupra artelor magice.

Volumul a ajuns în colecția noastră prin generozitatea dlui Virgil Miloia, fiul eruditului cărturar bănățean Ioachim Miloia. Această carte nu este doar o fereastră deschisă spre trecut, ci și un pod între generații, păstrând vie amintirea unei epoci de aur a iluzionismului.

Acesta conține traducerea în limba italiană a două dintre lucrările lui Henri Decremps publicate la Padova în anul 1788 de către Fratelli Conzatti A S. Lorenzo: <<I segreti disvelati della magia bianca ossia spiegazione dei giuochi sorprendenti, che formano da qualche tempo l’ammirazione delle capitali, e delle piu illustri citta, in Padova>> MDCCLXXXVIII [1788]: per Fratelli Conzatti A S. Lorenzo, 118 p. (traducerea în italiană a faimoasei lucrări <<La Magie Blanche Dévoilée>>) și <<Cinque sessioni nelle quali si accennano macchine maravigliose e giuochi assai piu sorprendenti di quelli, cche formano da qualche temo l’ammirazione delle capitali, e delle piu illustri citta: oltre un trattato della bacchetta magica di Mr Decremps, in Padova>> MDCCLXXXVIII [1788]: per Fratelli Conzatti A S. Lorenzo, 120 p.

Și pentru că ne place să împărtășim cu voi nu doar istorie, ci și inspirație, vă lăsăm aici câteva dintre paginile pline de trucuri ale acestei cărți. Poate veți descoperi și voi magicianul din interiorul vostru! Vrem să îi mulțumim colegei noastre, Liana Flutur, muzeograf, pentru informațiile prețioase și pentru fotografiile pe care ni le-a oferit”, transmit cei de la Muzeul Banatului.