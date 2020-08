Nu mai sunt locuri în spitalele COVID-19 din judeţul Timiş

Capacitatea de tratare a cazurilor COVID-19 în spitalele timișene s-a epuizat din cauza numărului mare de îmbolnăviri din ultima perioadă.

Conducerea Spitalului Județean Timișoara i-a în calcul deschiderea unei zone roșii, unde să poată fi tratați peste zece pacienți.

În acest sens a fost solicitată o unitate de Terapie Intensivă mobilă, care în această dimineață va fi amplasată în vecinătatea celui mai mare spital din vestul țării.

O unitate similară se află și în curtea Spitalului de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

„Spitalul Județean din Timișoara a solicitat în cursul zilei de ieri (joi – n.r.) comandantului acțiunii, domnului doctor Arafat, o unitate de ATI mobilă (cu 12 paturi de Terapie Intensivă – n.r.) pentru a sări în sprijinul colegilor noștri din județ, având în vedere creșterea alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19 și epuizarea capacității de tratare de către spitalele suport din județ, la fel cum am făcut-o în primul val al pandemiei, atunci când am reușit să organizăm cea mai mare unitate roșie din țară, cu un număr de 115 paturi și 16 paturi ATI într-un timp record de aproximativ trei zile. De data aceasta am cerut și ni s-a aprobat și, în cursul nopții de astăzi, va sosi de la Galați o unitate ATI mobilă pe care o vom pune în funcțiune în cel mai scurt timp.

De asemenea, consultându-ne cu medicii din spital, cu cei de la ATI și cu cei de la Direcția de Sănătate Publică și cu cei de la Spitalul Dr. Victor Babeș, ne gândim și la posibilitatea redeschiderii și acestei zone roșii, fie în cadrul clădirii de Ortopedie, fie în cadrul clădirii Casa Austria, pentru a-i putea ajuta pe colegii noștri care se luptă cu acest coronavirus, și a nu trata, cum făceam până acum, doar cazurile cele mai dificile și cele care au nevoie de intervenție chirurgicală, ci de a ajuta și pe partea de cazuri moderate și chiar ușoare „, a declarat Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara.