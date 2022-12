Monopost de Formula 1, cursă printre nori pe Transalpina (video)

Patrick Friesacher a pilotat monopostul de Formula 1 printre nori, pe Transalpina, iar după ce a trecut peste toate provocările locale s-a luat la „întrecere” și cu Toma Coconea, care a survolat drumul aflat la cea mai mare altitudine din România cu parapanta, scrie autoexpert.ro.

Piloții Oracle Red Bull Racing au făcut de-a lungul timpului o serie de călătorii memorabile, în cele mai frumoase colțuri ale lumii. Au traversat America dintr-o parte în alta, au ajuns din Europa în Asia trecând peste podul Bosfor din Istanbul și au făcut turul celor mai frumoase castele din Cehia și Slovacia.

Monopost Red Bull Racing pe Transalpina

În 2022, anul în care echipa Oracle Red Bull Racing și-a asigurat titlurile mondiale în Formula 1, la piloți cu Max Verstappen și la constructori, Patrick Friesacher a făcut un road trip în România pentru a descoperi Transalpina, drumul aflat la cea mai mare altitudine din țara noastră.

Transalpina ajunge, în Pasul Urdele, la 2.145 de metri, aproape la aceeași înălțime la care se desfășoară și Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului (2.285 de metri), cursa din calendar desfășuată la cea mai mare altitudine.

Patrick Friesacher, primul pilot din academia de juniori Red Bull și fost pilot de Formula 1, a avut parte de o aventură epică, plină de provocări, pe Transalpina.

„Să am ocazia să pilotez un monopost de Formula 1 pe Transalpina a fost ceva cu adevărat special. Îmi place să descopăr drumuri spectaculoase și cu siguranță Transalpina a fost o experiență unică pentru mine. Toate acele viraje care se succedau unul după altul, peisajele de vis, provocările întâlnite pe drum… a fost ca un vis care a devenit realitate”, a spus Patrick Friesacher.

În drumul său spre București, Patrick Friesacher a avut parte de viraje spectaculoase, completate cu un peisaj de poveste pe unul dintre cele mai superbe drumuri din lume. Dar și de provocări pe măsură.

Întâlnirea cu vampirul s-a terminat fără urmări, dar probabil doar pentru că a fost pe timpul zilei, iar smocul din blana lui Vasilică îi poartă și acum noroc lui Patrick, mai ales că, se știe, piloții de curse sunt extrem de superstițioși.

După încă o serie de viraje strânse, Patrick a ajuns în mijlocul unei nunți. Pilotul Oracle Red Bull Racing s-a prins și el în horă, iar darul de nuntă pentru miri a fost o serie de „cerculețe” făcute pe drumul cu o lățime de doar 8,5 metri.

Pe ultima porțiune din Transalpina, Patrick s-a luat la întrecere cu Toma Coconea, care și-a început deja antrenamentele cu parapanta pentru ediția din 2023 a Red Bull X-Alps, cea mai dificilă cursă de aventură din lume.

„Experiența a fost unică. Pentru mine a fost o nouă provocare, o cursă inedită și pot spune că vibrațiile monopostului de Formula 1 m-au scos din rutina mea de zbor, am trăit acele vibrații la intensitate maximă și, simțindu-le din aer, eu și parapanta mea am devenit una cu mașina de la sol, am apăsat accelerația adrenalinei și vitezei la maximum”, a spus și Toma Coconea.

Tot pe Transalpina și-a exersat stunt-urile și Arūnas Gibieža. Înainte să ajungă în România, Aras, dublu campion european de stunt riding, a stabilit, cu 580 de metri, un nou record mondial pentru cel mai lung wheelie pe motocicletă fără să atingă ghidonul cu mâinile. Aventura lor s-a terminat la București, în fața a 50.000 de spectatori, la Red Bull Racing Show Run.