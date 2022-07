Mogoş, jucător al naţionalei sub 20 de ani a României, a semnat cu Ripensia Timişoara

Răzvan Alexandru Mogoş este noul jucător al Ripensiei Timişoara. Mijlocaşul central care a evoluat ultima dată la Corvinul Hunedoara, echipă cu care şi-a încheiat angajamentul în data de 30 iunie, a semnat cu divizionara secundă din oraşul de pe Bega un contract valabil în următoarele două sezoane.

Mogoş s-a născut la 30 august 2002, la Drobeta Turnu Severin. A început fotbalul pe plan local, la Sport Kids Drobeta şi CSŞ Drobeta Turnu Severin, iar apoi a fost legitimat la formaţia italiană Virtus Entella, de unde, ulterior, a trecut la Corvinul Hunedoara.

Noul jucător al Ripensiei, convocat în primăvară la naţionala sub 20 de ani a României, a spus următoarele:

„Este un pas important pentru cariera mea şi sper să ajut Ripensia să-şi îndeplinească obiectivul din acest sezon. Adică să ne calificăm în play-off. Îmi doresc să fac performanţă aici. Liga a II-a este o nouă provocare pentru mine, iar prin Ripensia îmi doresc să ajung cât mai sus. Mă simt bine, am fost primit bine de jucători, pe mulţi îi ştiu. Cu Cosmin Gladun am fost coleg la România Under 20, iar pe tatăl lui Ianis Mihart l-am avut antrenor la SportKids. De asemenea, îl cunosc şi pe Zoran Mitrov. Ripensia este o echipă tânără şi ambiţioasă, cred că este mediul perfect ca să mă dezvolt în continuare ca fotbalist”.