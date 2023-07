Mick Jagger va sărbători împlinirea vârstei de 80 de ani printr-o petrecere uriaşă la Londra

Cântăreţul Mick Jagger, solistul trupei rock britanice The Rolling Stones, va împlini miercuri vârsta de 80 de ani şi va sărbători acest eveniment printr-o petrecere uriaşă în sud-vestul Londrei, potrivit tabloidelor din Regatul Unit, informează AFP, citat de agerpres.ro.

Mick Jagger, „băiatul rău al muzicii rock”, sex-simbol suprem şi star rock inegalabil, a apărut pe prima pagină a ziarelor din lumea întreagă timp de decenii datorită provocărilor, exceselor şi cuceririlor din viaţa personală. El continuă să impresioneze mulţimile de spectatori cu mişcările sale scenice pline de energie.

Alături de The Rolling Stones, artistul britanic a susţinut recent un turneu în Europa cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a trupei. Turneul s-a încheiat anul trecut cu o serie de concerte susţinute în premieră fără toboşarul Charlie Watts, decedat în 2021.

Deşi este în continuare în plină formă, Mick Jagger a suferit totuşi o operaţie pe cord în 2019. Un regim bazat pe yoga, sucuri de ierburi, fructe şi vitamine l-a ajutat să îşi păstreze silueta zveltă şi forma fizică.

„Swinging London”

Datorită unor piese precum „Jumpin’ Jack Flash”, „Gimme Shelter”, „Sympathy for the Devil” şi „Not Fade Away”, trupa The Rolling Stones a contribuit la revoluţia culturală din anii 1960 în Regatul Unit.

Mick Jagger şi colegii săi de trupă au întruchipat atunci spiritul fenomenului „Swinging London”, fiind adulaţi de fani, urmăriţi de mii de tinere şi atent monitorizaţi de Poliţie. Pentru Mick Jagger, acel stil de viaţă era complet diferit faţă de cel din locul său de origine, după cum dezvăluia artistul britanic în piesa „2000 Light Years from Home”.

Michael Philip Jagger s-a născut pe 26 iulie 1943 într-o familie obişnuită din clasa de mijloc din Dartford. Fiu al unei coafeze şi al unui profesor de educaţie fizică, el nu părea deloc predestinat unei cariere în muzică.

Înscris în 1961 la prestigioasa London School of Economics, a renunţat foarte repede la cursurile de finanţe – care i-au ascuţit totuşi simţul afacerilor – şi a devenit pasionat de muzica rhythm & blues interpretată de Chuck Berry.

A început să cânte alături de prietenul său din copilărie Keith Richards în 1960 şi a înfiinţat în 1962 grupul The Rollin’ Stones, care a devenit The Rolling Stones în 1963, alături de Bill Wyman şi Charlie Watts.

În 1965, trupa britanică a lansat cântecul „Satisfaction”, care i-a propulsat pe Mick Jagger şi colegii lui pe culmile gloriei, ajutându-i să dobândească notorietatea membrilor grupului The Beatles şi făcându-i să devină, împotriva dorinţelor lor, rivalii acestora, imaginea lor de „băieţi răi” opunându-se constant celei de „băieţi buni” a celebrilor „Fab Four”, graţie unui marketing savant orchestrat.

Trupa The Rolling Stones a devenit apoi la fel de celebră pentru escapadele ei de pe scenă şi din afara acesteia, generate de consumul de droguri şi o viaţă sexuală tumultuoasă.

În 2003, regina Elisabeta a II-a a evitat cu multă diplomaţie să participe în persoană la ceremonia de înnobilare a rockerului Mick Jagger pentru „servicii deosebite aduse muzicii”, preferând să îl lase pe fiul ei cel mare, Charles, să îl recompenseze cu titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic pe cel care a fost „inamicul numărul unu al sistemului”.

Însă de multă vreme, milionarul Mick Jagger – averea sa a fost estimată la 310 milioane de lire sterline în 2021, potrivit Sunday Times – nu mai este „băiatul rău” de la începuturile carierei sale muzicale.

„Sir Mick” poate fi adeseori văzut la Lord’s Cricket Ground, unde urmăreşte partidele disputate de echipa de cricket a Angliei.

Artistul britanic are din 2014 o relaţie cu coregrafa şi balerina americană Melanie Hamrick, care a anunţat că era însărcinată în iulie 2016. Celebrul rocker a devenit atunci tată pentru a opta oară. El avea deja şapte copii din patru relaţii precedente.

Sursa foto: Mick Jagger/Facebook