Medicul Virgil Musta își susține nevinovăția: „Nu am produs prejudicii și nu am luat foloase necuvenite. Am convingerea că justiția va elucida corect toate acuzațiile care mi se aduc”

După ce a fost acuzat de ANI de conflict de interese, medicul Virgil Musta, șeful Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului „Dr. Victor Babeş” din Timişoara, se declară nevinovat. Mai mult, el a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, într-un dosar legat de folosirea resurselor spitalului la prelucrarea de teste COVID-19 în beneficiul clinicii sale privat

„Au apărut în ultimul timp în spațiul public mai multe acuzații care mi se aduc. Nu am dorit să comentez absolut nimic până acum, nu pentru că acuzațiile ar fi adevărate, ci pentru că, orice aș spune, vorbele mele vor fi probabil fără rost pentru cei care mi-au pus deja o etichetă.

Din respect pentru toți cei care nu s-au grăbit totuși să șteargă repede cu buretele tot ceea ce am încercat să fac în perioada pandemiei pentru a ajuta oamenii, pentru a salva vieți și nu pentru a mă îmbogăți, spun doar că, în afară de munca foarte intensă de la spital, m-am implicat, absolut voluntar, în multe proiecte tocmai pentru a-mi pune experiența în slujba comunității, pentru a ajuta medicii sau pacienții și am încercat să transmit publicului, pe un limbaj cât mai simplu, tot ceea ce am învățat despre evoluția total necunoscută a covid 19 la acea vreme, astfel încât să poată beneficia de aceste informații cât mai multă lume.

Nu am produs prejudicii și nu am luat foloase necuvenite. Am convingerea că justiția va elucida corect toate acuzațiile care mi se aduc”, a declarat Virgil Musta.