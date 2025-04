Mai multe cabinete de medicină de familie, între care două din ruralul timişean, au fost dotate cu aparatură prin „Salvaţi Copiii”

Mai multe cabinete de medicină de familie, între care două din ruralul timişean, au fost dotate cu aparatură prin Organizaţia „Salvaţi Copiii România”.

Cabinetele se află în judeţele Arad (Olari), Hunedoara (Hațeg, Pui) și Timiș (Voiteg, Știuca) au fost dotate cu aparatură medicală.

Investiția face parte din programul „Primul pas spre sănătate”, implementat de Salvați Copiii și finanțat de Fundația OMV Petrom, program care se desfășoară la nivel național și are ca obiectiv participarea la reducerea ratei mortalității infantile în România, țara cu cea mai ridicată a rată a mortalității infantile din Europa.

Prin intermediul dotării acestor cabinete:

562 de mame și femei însărcinate din zonele rurale defavorizate beneficiază de acces la servicii medicale primare îmbunătățite.

790 de copii cu vârsta de până la 3 ani din aceste comunități au acces la servicii de sănătate timpurie.

Cabinetele au fost dotate cu 64 de echipamente medicale esențiale pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea mamei și a copilului, printre care: 4 ecografe portabile cu 2 sonde, 2 pulsoximetre, 3 electrocardiografe, 4 defibrilatoare semiautomate pentru pacienți adulți și pediatrici, 3 holtere tensiune arterială, 4 dopplere vasculare, 3 analizoare colesterol, glicemie și hemoglobină, 6 genți medicale, 3 truse complete mică chirurgie, 3 oftalmoscopuri, 4 optotipuri iluminat adulți, 3 optotipuri iluminat pediatric, 4 cântare pentru adulți omologate, 3 cântare pentru nou-născuți, 4 dulapuri instrumente, 3 mese consult sugari, o masă ginecologică, 4 canapele examinare adulți, 3 canapele examinare copii.

“Când o mamă vine cu un copil plângând și nu știi dacă e o simplă durere sau ceva grav, un ecograf sau un stetoscop de calitate pot face diferența dintre teamă și siguranță. Echipamentele nu sunt doar obiecte – sunt încredere, decizii corecte, vieți protejate. Fără ele, suntem medici cu suflet, dar cu mâinile goale”, a menționat Dr. Zelea Lucian, din localitatea Olari, județul Arad.

“Am venit la consult neliniștită, dar doctorul mi-a explicat că acum, datorită ecografului, pot vedea tot ce se întâmplă cu micuțul meu. Am văzut prima dată cum arată copilul meu în burtică, am simțit cum îmi crește o speranță imensă. Acum vin la medic cu mai multă tragere de inimă și parcă vreau să descopăr și mai multe despre sarcina mea și cum este bebelușul meu”, femeie însărcinată, localitatea Olari, județul Arad.

Prin programul „Primul pas spre sănătate” implementat de Salvați Copiii și finanţat de Fundaţia OMV Petrom cu 1,5 milioane de euro, 100 de cabinete de medicină de familie au fost dotate cu echipamente medicale precum: ecograf, electrocardiograf, defibrilator automat, pulsoximetru, doppler vascular și fetal, geantă medicală de prim ajutor, trusă completă de mică chirurgie, mobilier medical și instrumentar medical. Prin asigurarea de consultații la nivel local, se urmărește scăderea presiunii pentru spitalele județene sau camerele de gardă din marile orașe și reducerea distanței și a costurilor pentru consultații pre și post natale.