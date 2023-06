Ligia Deca: Dacă nu ne întoarcem în clase săptămâna viitoare, luăm în calcul reprogramarea examenelor

Ministra Educației, Ligia Deca, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că dacă profesorii nu revin la calse săptămâna viitoare, este luată în calcul reprogramarea examenelor naționale. Ea a spus că până în data de 9 iunie se va ști dacă evaluarea națională și Bacalaureatul rămân pe calendarul actual, scrie g4media.ro.

„Luăm în calcul refacerea calendarului de examene, nu există varianta anulării. Toți copiii vor avea ocazia să dea examenele, este vorba doar că va trebui să împingem examenele încât să avem profesori”, a subliniat Deca.

Ligia Deca a transmis rugămintea către cadrele didactice de a înceta greva începând de săptămâna viitoare.

Ministra Educației a mai susținut că, prin ordonanța de urgență adoptată de guvern, „toate salariile din învățământ cresc, niciun salariu nu scade”.

Ligia Deca:

Ultimele săptămâni au însemnat un semnal de alarmă pe care l-am înțeles.

Știm că profesorii au nevoie de salarii decente și merită mai multă apreciere din partea noastră, a guvernanților, dar și a întregii societăți.

Cred că întreaga societate își dorește ca sectorul educațional să se așeze pe cu totul alte baze, din punctul de vedere al carierei, al educației centrate pe elevi.

Prin OUG garantăm o creștere de 1000 de lei pe lună pentru didactici și 400 lei pentru nedidactici.

Toate salariile din învățământ cresc, niciun salariu nu scade.

Ieri au apărut și alte informații care nu sunt adevărate. O primă astfel de informație a fost legată de avizul Consiliului

Legislativ. Dacă veți consulta avizul, veți vedea că a fost favorabil. În cuprinsul avizului nu există nicăieri sintagma ”neconstituțional”.

OUG a urmat parcursul legislativ, fiind adoptată chiar ieri, de ziua copilului, pentru a da un semnal pentru prețuirea pe care o avem pentru profesorii care au grijă de copiii noștri.

O altă informație falsă care s-a propapagat în spațiul public este că salariile vor scădea.

Confuzia este pentru că în anexa OUG sunt prezentate valorile salariilor de bază corespunzătoare pentru gradația zero, cu mai puțin de trei ani de muncă. Este o convenție contabilă pe care specialiștii o cunosc și vom transmite inspectoratelor toate informațiile, de la gradația 1 la gradația 5.

Salariul de bază pornește de la gradația zero dar se înmulțește cu coeficientul vechimii de muncă. Sporurile, creșterile procentuale se aplică în această bază mărită.

Vorbim despre gradația de merit, acordată pentru 16% din posturile de învățământ, sporul de învățământ speciale – 15%, sporul de dirigenție – 10% (70% din cadrele didactice beneficiază), indemnizația pentru zonele izolate – 20%, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică etc.

Este important să nu vorbim doar despre sumele de bază, din grilă, ci de toate creșterile procentuale care se aplică.

Salariul mediu în educație din luna aceasta crește până spre 8.500 lei brut, mai mare decât salariul mediu brut la nivel național.

Vizavi de angajamentul Guvernului: grila privind acest angajament a fost discutată cu federațiile sindicale în decembrie 2022 și în ianuarie anul acesta. Au rezultat niște grile ce vor fi bază pentru noua lege a salarizării, am transmis oficial Ministerului Muncii aceste grile, se bazează pe principiul conform căruia grila începe de la salariul mediu brut pe economie.

Legea salarizării unitare se află la Ministerul Muncii, a avut loc deja o întâlnire cu federațiile sindicale și angajamentul este că baza de plecare este salariul mediu brut.

A mai existat o discuție cu federațiile sindicale vizavi de etapizările de creștere.

Această creștere înseamnă o creștere de 60% în învățământ. Această creștere se face în trei tranșe.

Vom face disponibile calcule pe care să le distribuim școlilor pentru ca fiecare să înțeleagă impactul.

E nevoie de mai multă echitate în sistem și în salarizarea persoanelor în serviciul public.

Debutanții primesc cea mai mare creștere procentuală, se apropie de 25%, celelalte sunt între 18 și 25%, dacă adunăm sporurile trecem și de acest procent.

Această creștere salarială reprezintă un avans, un prim pas înaintea grilei de salarizare.

Pentru a putea avea un sistem centrat pe elev trebuie să punem în centru profesorii.

Toate investițiile pe care le realizăm prin PNRR, dotări, consolidarea școlilor etc, vor ajuta și în ceea ce privește mediul de lucru al cadrelor didactice.

Avem oportunitatea să adăugăm susținerea formării continue.

Despre structura anului școlar:

Până acum am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale, nu a fost modificat calendarul probelor. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor până pe 9 iunie la fel și perioada de înscriere la Bacalaureat.

Evaluarea națională începe pe 19 iunie, Bacalaureatul pe 12 iunie.

Este foarte important, pentru a putea rămâne în acest calendar, să ne putem întoarce cu toții în clase săptămâna viitoare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, va trebui să ne gândim la prelungiri pentru închiderea situațiilor școlare și reprogramări ale examenelor.

Putem avea dialog pentru alte chestiuni care vizează respectul pentru cadrele didactice în cadrele anunțate de domnul prim-ministru ieri – la Ministerul Muncii și la Ministerul Educației.

Multe din solicitările pe care dumnealor le au se rezolvă tehnic, prin dialog bilateral și pot fi rezolvate prin contrctul colectiv de muncă și legea salarizării.

Având importanța ca toți elevii să își poată susțină examenele, rugăm cadrele didactice să ne ajute să finalizăm acest an în bune condiții.

Avem 183.000 elevi de clasa a 8-a și 142.000 elevi de clasa a XII-a. Pentru acești sute de mii de elevi avem nevoie să ne întoarcem la școală.