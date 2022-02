Liceenii din Timișoara sunt invitați să participe la o competiție cu premii de peste 40.000 de euro

Edison, Grupul Educativa și Social Innovation Solutions au lansat împreună prima ediție a concursului „The Switch”, o competiție națională de soluții antreprenoriale adresată elevilor de liceu (clasele 9-11), pasionați de antreprenoriat, business sau tehnologie. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac până pe 23 februarie, prin completarea formularului disponibil pe site, aici.

Perioada de desfășurare a competiției este ianuarie – mai 2022 și cuprinde mai multe etape:

ianuarie – 23 februarie: înscrierile oficiale

5-6 martie: finalele regionale

18-20 martie: bootcamp weekend

28 aprilie – 1 mai: marea finală

Elevii pot să se înscrie atât individual, cât și împreună cu alți colegi sau prieteni, în cadrul unei echipe de maximum trei persoane, de preferat din aceeași regiune. Vor fi desemnați drept câștigători participanții ce oferă soluții inovative pentru provocările lansate în competiție, premiate pe 3 categorii:

O propunere business – se va premia soluția ce are la bază o afacere care poate schimba societatea în care trăim. O propunere tech – se va premia soluția ce pune accentul pe tehnologie. O propunere colaborativă – va fi premiată echipa formată din mai mulți participanți din alte echipe, ce vin cu soluții diferite și ajung la o idee inovatoare pentru marea finală.

Soluțiile câștigătoare vor fi premiate cu:

500 euro, dacă se califică în competiția regională (20 de câștigători/ 5 din fiecare regiune de concurs); 10.000 euro, dacă intră în competiția națională (3 câștigători).

Mai mult, participanții au șansa de a câștiga și alte premii oferite de parteneri ai proiectului, chiar dacă nu au ajuns în finală.

„Edison este locul de întâlnire a antreprenoriatului cu tehnologia și obiectivul nostru este să aducem elevii cât mai aproape de cele două domenii ale viitorului. Știm că tinerii sunt motivați de competiții, așa am gândit The Switch, concursul care să-i mobilizeze și să le stârnească cele mai creative, trăsnite, dar și utile și inovatoare idei. Premiem liceeni care au o viziune de viitor, pe cei care caută răspunsuri la întrebările <<De ce?>> și <<Cum?>> și pe cei care vor să producă schimbare în jurul lor. Căutăm soluții de business & tech sustenabile, care pot rezolva cele mai importante probleme ale societății. Multă baftă tuturor!” declară Tudor Popescu, coordonatorul competiției The Switch și a Cluburilor Edison

Fiecare participant înscris va primi un feedback detaliat din partea juriului care a făcut evaluarea, format din experți și mentori din organizații locale și naționale: antreprenori consacrați, experți în tehnologie sustenabilă și invitați surpriză, uniți de preocuparea pentru viitor și pasiunea pentru soluții noi și interesante. Printre aceștia se numără: Alina Burlacu, RBL; Cornel Amariei, inventator LUMEN; Indira Abdulvoap, CEO Logiscool și business mentor EA-The Entrepreneurship Academy; Alexandru Ghiță, Președinte Educativa Group, antreprenor; Olivia Vereha, Code4Romania; Alexandru Dancu, cercetător, Alumni Aspen România.

Mai multe detalii despre proiect și despre etapele de înscriere se găsesc pe site-ul oficial al competiției: https://theswitch.ro/

***

Despre Edison

Cluburile de Antreprenoriat și Tehnologie Edison reprezintă un proiect al Fundației Grupului EDUCATIVA și este dedicat elevilor de liceu din România. Acesta își propune să abordeze alfabetizarea tehnologică și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor. Edison este dedicat atât elevilor dornici să învețe, să colaboreze și să se pregătească pentru un viitor tehnologic, cât și mentorilor și profesorilor care îmbrățișează această viziune. Obiectivul Edison pe termen mediu (5 ani) îl reprezintă dublarea față de anul 2020 a numărului de absolvenți de liceu care aleg o carieră în antreprenoriat sau tehnologie. Cluburile Edison sunt realizate cu sprijinul EA – The Entrepreneurship Academy.

Despre Educativa

Grupul EDUCATIVA este o antrepriză socială, formată din ONG-uri și companii private, care dezvoltă produse și servicii educaționale menite să-i ajute pe elevii, studenții, profesorii și tinerii cu spirit antreprenorial să descopere și să beneficieze de oportunitățile de dezvoltare personală și profesională în România sau în străinătate.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

SIS oferă consultanță și programe în impact social și inovație pentru ONG-uri și antreprenori.