Garajele de pe Dragalina: demolare blocată în instanță, Primăria Timișoara caută ieșirea prin „negociere”

Demolarea garajelor din zona Dragalina nu mai este, în acest moment, o chestiune de voință administrativă. După intervenția instanței, după două întâlniri tensionate între autorități și locatari și după recunoașteri explicite făcute chiar de reprezentanții Primăriei, cazul a devenit unul juridic pur, cu implicații care depășesc cu mult câteva zeci de construcții metalice.

Conflictul dintre primărie și locatarii din blocurile cu garaje din zona Dragalina riscă să devină un precedent periculos pentru modul în care administrația locală tratează drepturile dobândite ale cetățenilor.

Elementul de noutate – a doua întâlnire și blocajul juridic

După ce mai mulți proprietari de garaje au atacat în instanță notificările de demolare și au obținut ordonanțe președințiale de suspendare, Primăria Municipiului Timișoara a revenit în teren. De această dată, nu cu utilaje sau termene-limită, ci cu o invitație la „discuție deschisă”.

Întâlnirea a avut loc în spatele blocurilor Dragalina 40–42, chiar în zona garajelor vizate, în prezența viceprimarului Ruben Lațcău, a administratorului public și a altor reprezentanți ai municipalității.

Contextul este esențial: demolarea era deja blocată de instanță, iar Primăria nu mai putea acționa unilateral fără a risca încălcarea unor decizii judiciare provizorii.

Ce s-a discutat concret la întâlnire

Discuția nu a fost una generală sau de informare, ci o negociere explicită, în care administrația a expus limitele legale în care se află.

Situație e una complicată, fiind două tipuri de garaje cu două regimuri juridice diferite.

Viceprimarul Ruben Lațcău a recunoscut explicit existența a două categorii distincte. Prima este constituită din garaje amplasate pe contracte de concesiune, unde demolarea este prevăzută contractual, iar în a doua categorie intră garajele construite în baza autorizațiilor de construire, cu drept de folosință pe durata existenței construcțiilor de locuit.

Pentru a doua categorie – cea majoritară în zona Dragalina – administrația a admis că nu poate demola direct, fără o procedură juridică complexă.

Recunoașterea dreptului de folosință

Un moment-cheie al întâlnirii a fost recunoașterea expresă a existenței dreptului de superficie: „Autorizația pe care o aveți este pe durata existenței clădirii. Aveți un drept de folosință.”

Această afirmație confirmă oficial argumentul central al proprietarilor, acela că dreptul nu este temporar și nu poate fi revocat prin notificări administrative.

Presiunea financiară ca instrument

Primăria a prezentat un scenariu alternativ, în lipsa unei înțelegeri. Administrația USR a Timișoarei a venit cu o soluție complicată, dar care nu reprezintă o justă despăgubire pentru dreptul locatarilor de a decide ce fac cu garajele. Viceprimarul Lațcău a lansat trei oferte, toate extrem de „atrăgătoare”. Fie perceperea taxei de superficie retroactive pe ultimii trei ani, fie introducerea unei taxe anuale pe viitor sau declanșarea procedurii de expropriere a construcțiilor.

„Dacă rămân în picioare, Primăria va trebui să vă taxeze superficie, inclusiv pe ultimii trei ani”, le-a spus viceprimarul locatarilor din Dragalina, încercând o manevră de intimidare și presiune psihologică.

Această abordare a fost justificată prin posibile controale ale Curții de Conturi, nu prin existența unei hotărâri judecătorești care să oblige la aceste măsuri.

Oferta explicită

Administrația a formulat o ofertă clară, știind că deja unii au atacat în instanță încercarea edililor de a-i lăsa fără garajele garantate prin contractul de vânzare cumpărare din anii ’80. Viceprimarul a vorbit despre o demolare realizată de Primărie, pe cheltuiala ei sau renunțarea la orice taxe sau pretenții financiare și, în schimb, proprietarii să accepte demolarea și renunță la litigii.

Alternativa a fost prezentată într-un registru dur: taxe, procese, expropriere și despăgubiri minime.

Regimul juridic real al garajelor

Miza juridică a cazului Dragalina nu este garajul ca obiect, ci dreptul de folosință născut din contractele inițiale de vânzare-cumpărare ale apartamentelor.

În aceste contracte este prevăzut explicit că proprietarii beneficiază de drept de folosință asupra garajelor și că dreptul este valabil atât timp cât există construcțiile principale (apartamentele).

Această clauză nu are termen, nu este condiționată și nu poate fi revocată unilateral.

În dreptul civil, un asemenea drept nu poate fi anulat printr-un act administrativ, ci doar prin hotărâre judecătorească definitivă sau prin expropriere, cu despăgubiri juste și prealabile.

Ce a rămas după a doua întâlnire

A doua întâlnire nu a rezolvat conflictul, dar a clarificat definitiv pozițiile.

Primăria Timișoara recunoaște că nu poate demola direct și caută o ieșire negociată dintr-un blocaj juridic. De cealaltă parte, proprietarii au confirmarea că drepturile lor sunt reale și opozabile.

Discuția a mutat definitiv conflictul din zona „urbanismului” în cea a litigiului civil și administrativ.

Contextul trecut: cum s-a ajuns aici

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa locală, Primăria a încercat în mai multe rânduri să demareze demolarea garajelor de pe Dragalina. Notificările trimise proprietarilor au fost percepute ca abuzive, iar încercările de intervenție în teren au generat scandal public.

Locatarii au reclamat lipsa unei proceduri de expropriere, absența despăgubirilor, ignorarea actelor de proprietate și a contractelor inițiale și folosirea unor notificări transmise prin intermediari, percepute ca presiuni.

Aceste tensiuni au dus la acțiuni în instanță, care au blocat temporar orice acțiune de demolare.

O cronologie juridică a conflictului

Emiterea notificărilor

Garajele sunt tratate ca ocupări ale domeniului public. Contestarea în instanță

Proprietarii atacă notificările. Ordonanțe președințiale

Instanța suspendă efectele notificărilor. Blocaj administrativ

Primăria nu mai poate demola legal. Întâlnirile cu locatarii

Administrația recunoaște limitele juridice. Scenarii viitoare – înțelegere amiabilă sau continuarea proceselor.

Un precedent periculos

Cazul Dragalina poate deveni un precedent deoarece confirmă că drepturile contractuale vechi sunt încă valide, limitează drastic posibilitatea demolărilor „din birou” și obligă administrația să trateze individual fiecare caz.

Un eșec al Primăriei pe fond va genera contestații similare în alte zone, suspendări rapide ale demolărilor și posibile despăgubiri pentru tentative nelegale.

Concluzii morale și administrative

Dincolo de litera legii, cazul ridică o problemă de încredere publică: cât valorează un contract semnat cu statul?

Mai mult, pot fi anulate drepturi vechi de zeci de ani printr-o notificare?

Unde se termină interesul public și unde începe abuzul de putere?

Situația tensionată și procesele intentate de locatarii de pe bulevardul Dragalina nu sunt subiecte referitoare doar la garaje disputate. Este despre limita autorității administrative, despre respectarea angajamentelor statului și despre felul în care se face, sau nu se face, modernizarea urbană.

După două întâlniri, mai multe procese și recunoașteri explicite, un lucru este clar: Primăria nu mai poate trata cazul Dragalina ca pe o simplă operațiune de demolare. Este un dosar juridic complex, cu implicații pe termen lung, care va decide nu doar soarta unor garaje, ci modul în care administrația locală își va putea exercita puterea în raport cu drepturile cetățenilor.