Fostul viceprimar Dan Diaconu, atac dur: Cam asta e marea „revoluţie administrativă” în Timişoara, porumbeii şi culori noi pentru tramvaie şi autobuze

Fostul viceprimar liberal al Timişoarei, Dan Diaconu, a reacţionat dur după ce actuala administraţie a oraşului a decis schimbarea culorii mijloacelor de transport public.

„Ce s-ar intampla daca fiecare administratie ce se perinda, temporar, pe la conducerea Timisoarei ar schimba culorile transportului in comun?

Respectul pentru culorile alb-violet, care, in timp, au intrat in mentalul colectiv ca fiind asociate cu Timisoara reprezinta pentru administratia actuala exact … nimic.

In ultimii 20 de ani, nici un primar, consiliu local sau decident nu a schimbat aceasta regula … nu pentru ca nu ar fi putut … ci pentru ca ar fi fost stupid. Estetic e stupid sa ai o flota de transport in comun colorata dupa felul in care ai visat in noaptea anterioara. Functional e stupid sa folosesti culori diferite pentru transportul public, care trebuie sa fie recognoscibil, si exista o sumedenie de studii pe aceasta tema. Economic e stupid sa faci un astfel de gest, care te supune la costuri suplimentare pentru uniformizarea flotei.

Cu toate aceste argumente, grupul consilierilor locali PNL a initiat, in 28.04, un proiect de hotarare cu privire la gama cromatica a transportului in comun, gama cromatica alb-violet. Desi Codul Administrativ presupune dezbaterea unui astfel de proiect de hotarare in MAXIM 30 de zile, acest lucru nu s-a intamplat.

Si toate acestea pe un proiect creat si licitat de administratia anterioara, cu care noii decidenti au avut o singura legatura: schimbarea culorii. Cam asta e si marea „revolutie administrativa” in Timisoara, porumbeii si culori noi pentru tramvaie si autobuze.

„Sa vada lumea ca noi am facut” – doar ca nu ati facut voi si nici nu cred ca va faceti vreun bine, sau cel putin asa sper.

Ultimele tramvaie din contractul licitat de administratia anterioara vor fi galbene, ca dunga pictata pe zeci de km din trotuarele orasului pe care nu ati curatat-o nici acum. Asa s-a comandat.”, a scris consilierul local Dan Diaconu pe Facebook.