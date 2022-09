„Femeia cu sapa” terorizează un bloc întreg dintr-un oraș timișean

Locuitorii unui bloc din orașul Lugoj sunt terorizați, de ani de zile, de către o femeie cu probleme psihice.

Oamenii spun că nu au liniște și se tem că oricând poate da foc blocului sau poate produce o altă nenorocire.

Femeia este cunoscută ca având probleme psihice de mai mulți ani și este în atenția autorităților.

Printre lugojeni, a primit chiar și o poreclă: “Doamna cu sapa”, după ce, în urmă cu câțiva ani, a fost surprinsă plimbându-se pe străzi, îmbrăcată într-o rochie lungă neagră, trăgând o sapă după ea.

Subiectul a devenit viral, la acea vreme, pe rețelele de socializare.

În momentul de față, femeia locuiește singură, după ce mama sa a decedat.

“Vă rog să ne credeți, ne e teamă și să trecem prin fața ușii apartamentului unde locuiește. Nu știm ce să mai facem cu ea.

De internat nu o mai internează nimeni, pentru că e singură și trebuie să-și dea acceptul pentru internare. Ea, tratamentul nu-l mai ia și are tot felul de episoade violente.

Anul trecut, mă aflam în locuința fiicei mele, vorbeam la telefon cu soțul, în jurul orei 22.00, am auzit bătăi în ușa de la intrare. M-am dus să deschid și am întrebat, de două ori, cine e.

Când am deschis, am văzut că e vecina, care, în momentul în care am întrebat-o ce dorește m-a lovit cu pumnul peste ureche, fără să mă aștept, m-a izbit de ușa de la uscătorie, m-a tras de mâna stângă, de am simțit că mi-a smuls-o din umăr, m-a tras de păr și mi-a smuls cercelul din ureche.

Fiica mea a auzit zgomotul și a ieșit să vadă ce se întâmplă. Atunci, vecina a luat-o la fugă, cu cercelul meu în mână, țipând că ne dă foc, că nu avem ce să căutăm în blocul ei”, arată Cerasela Buduca, una dintre victimele femeii bolnave.

Un alt vecin a depus o plângere la Poliția Municipiului Lugoj, pentru că R.S. i-a furat o roată de la mașină, iar când a cerut-o înapoi, femeia a refuzat să i-o mai dea.

„În mai multe rânduri am fost agresați verbal și fizic, dar am încercat să evităm altercațiile cu un pacient bolnav psihic.

Menționez că, aproape seară de seară, iese afară cu arme albe (cuțit, furcă, etc) și alte obiecte contondente. La apartamentul 6 a spart ușa, din senin, soneria, senzorul de iluminat de pe casa scării, provocând daune, haos și teroare printre locuitorii, care au și copii mici”, arată lugojeanul.

Tot la poliție a ajuns și plângerea unei femei, care a fost lovită, atât ea cât și fiul ei de 12 ani de către R.S.

Internată de mai multe ori, în urma intervenției polițiștilor

La primele sesizări, polițiștii au intervenit și au internat-o pe femeie într-un spital de psihiatrie, doar că sub tratament situația ei s-a îmbunătățit și a fost lăsată să revină la domiciliu. După ce a ajuns acasă, din nou, nu și-a mai luat medicamentele și problemele au reînceput.

