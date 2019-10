EUROMASTER B&T a deschis cel mai modern centru de servicii autovehicule si anvelope din judeţul Timiş (video)

EUROMASTER B&T a deschis porțile noului punct de lucru pentru clienţii săi din judeţul Timiş, în prezenţa unor oficialităţi locale şi a invitaţilor. Cu această ocazie, s-a lansat pe piaţă cel mai modern centru de servicii autovehicule şi anvelope din judeţul Timiş, în localitatea Dumbrăviţa, pe DJ 691 km. 7, spre Giarmata. Acesta este cel ce-al patrulea punct de lucru al companiei şi reprezintă o colaborare fructuoasă şi de lungă durată în sistem de franciză între B&T SRL şi Euromaster Romania.

EUROMASTER B&T are în portofoliul său o mare diversitate de mărci şi modele de anvelope pentru toate domeniile de utilizare: Michelin, BFGoodrich, Kleber, Riken, Taurus, Bridgestone, GoodYear, Pirelli, BKT, etc.), servicii de întreţinere autovehicule şi servicii specializate aferente anvelopelor de camion: recanelare, reşapare, intervenţie în trafic, gestiune flotă, etc.

EUROMASTER B&T pune la dispoziţia clienţilor săi încă două puncte de lucru în Timişoara, pe str. Aristide Demetriade, nr.13A şi pe str. Chimiștilor nr. 2, specializate în distribuţia de anvelope şi servicii de întreținere pentru toate tipurile de autoturisme, camionete, camioane, tractoare şi de uz industrial, precum şi unul în Arad, pe str. Voinicilor FN, zona Micălaca Est, specializat în distribuţia de anvelope şi servicii de întreținere pentru toate tipurile de autoturisme, camioane, tractoare şi industriale.

La sfârşitul anului 2018, rețeaua EUROMASTER era prezentă în 17 țări din Europa, cu aproximativ 2000 de sucursale, din care peste 800 funcţionează în regim de franciză. Reţeaua a vândut peste nouă milioane de anvelope, realizând o cifră de afaceri de peste 1 832 milioane de euro.

Soluţiile performante pe care le ofera EUROMASTER B&T, echipamentele moderne de care dispune, combinate cu experienţa personalului, maşinile de intervenţie în trafic, toate au ca scop satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor persoane fizice şi juridice din zona de Vest a ţării.