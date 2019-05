Dumbrăviţa, a şasea la Cupa Satelor

Echipa comunei Dumbrăviţa s-a clasat pe locul al şaselea la ediţia inaugurală a Cupei Satelor, competiţie organizată de Federaţia Română de Fotbal în parteneriat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi care s-a adresat juniorilor U13.

La start s-au aliniat 747 de formaţii din mediul rural.

Dumbrăviţa a câştigat faza judeţeană Timiş după 8-0 în finală cu Liebling şi s-a calificat la faza regională.

La Socodor, trupa lui Daniel Moraru şi Mihai Staici s-a duelat cu reprezentantele judeţelor Arad, Hunedoara şi Caraş Severin. Şi a câştigat toate partidele fără să primească vreun gol! A fost 2-0 cu Şimand, 5-0 cu Teliuc şi 10-0 cu Slatina Timiş.

La întrecerea finală, de opt echipe, care au fost împărţite în două grupe, Dumbrăviţa a fost distribuită în grupa A, unde a bifat o victorie (8-0 cu Vârtoape – judeţul Teleorman) şi două înfrângeri (0-2 cu Rugionasa – judeţul Iaşi şi 0-1 cu Cumpăna – judeţul Constanţa).

Turneul s-a desfăşurat în weekend la Cumpăna, unde a fost inaugurat un complex sportiv ridicat la standarde înalte.

În urma rezultatelor înregistrate în grupă, reprezentanta judeţului Timiş a jucat pentru locurile 5-6 cu Turburea (judeţul Gorj).

Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0, astfel că Dumbrăviţa a încheiat Cupa Satelor pe poziţia a şasea.

Staff-ul tehnic nu l-a avut la dispoziţie pe Denis Tătaru, fiul fostului polist Petre Tătaru. Acesta şi-a rupt mâna şi nu a putut face deplasarea în comuna dobrogeană.

„Este o competiţie extrem de utilă pentru copiii de la sate. În afară de transport, costurile au fost suportate de federaţie. În plus, am primit un rând de echipament şi 12 mingi. Delegaţia noastră a fost alcătuită din 16 jucători şi doi delegaţi. S-a jucat pe teren sintetic, conform regulilor de la juniori D, pe o bază nou inaugurată la Cumpăna. Din păcate, am avut o absenţă importantă. Ne-a lipsit mult Denis Tătaru, cu el în echipă sigur eram în primele patru!”, ne-a declarat antrenorul Daniel Moraru.

Lotul echipei din Dumbrăviţa a fost alcătuit din următorii jucători: Florin Nuţaş (portar), Adrian Popescu, Denis Krista, Roland Mayer, Victor Nagy, David Kovacs (fundaşi), Levente Lukacs, Fabian Arcan, Patrick Paleacu, Mark Moruţ, Sebastian Taropa, Octavian Mihai, Josua Ursu (mijlocaşi), Kevin Antal, Antonio Tărăban, Zoltan Lukacs (atacanţi).

„Sunt câţiva copii care ar putea face performanţă în viitor. Dar pentru asta ei trebuie să rămână serioşi, să muncească mult şi să aibă o viaţă sportivă ordonată”, ne-a mai spus Daniel Moraru, antrenor al grupei 2006 de la ACS Dumbrăviţa.

La meciurile de la faza finală au asistat, printre alţii, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, foştii internaţionali Miodrag Belodedici şi Jean Vlădoiu, preşedintele AJF Timiş, Romeo Malac, şi primarul comunei Dumbrăviţa, Victor Malac.

Prima ediţie a competiţiei a fost câştigată de echipa din comuna Ruginoasa (judeţul Iaşi), care s-a impus în ultimul act cu scorul de 1-0 în faţa gazdei Cumpăna (judeţul Constanţa). În finala mică, Sânmartin (judeţul Bihor) a trecut, după executarea loviturilor de departajare, scor 2-1, de Rudeni (judeţul Ilfov).

Marea finală a început cu lovitura de start dată de internaţionalul român Ianis Hagi. Arbitrii celei mai importante partide a competiţiei au fost Sebastian Colţescu şi Horia Mladinovici.

Premiile individuale acordate la final au fost următoarele: Florin Doroftei (Ruginoasa) – golgheterul turneului final, Dorin Moise (Cumpăna) – cel mai bun jucător al finalei, Daniel Moldovan (Sânmartin) – cel mai bun portar al turneului, Iulian Curcă (Ruginoasa) – cel mai bun jucător al turneului.