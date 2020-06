Dragoste: „Ne puteam clasa mult mai sus”

Mirel Dragoste este unul dintre jucătorii care vor evolua în alb-violet şi în stagiunea baschetbalistică 2020-2021.

În perioada în care a fost declarată starea de urgenţă, şeptarul echipei Baschet SCM Timişoara s-a antrenat singur, în apartament şi în aer liber, la Cluj-Napoca.

Internaţionalul român abia aşteaptă reluarea antrenamentelor şi a competiţiilor, precum şi revederea cu publicul bănăţean.

Dragoste crede că „leii” s-ar fi putut clasa mai sus dacă principala întrecere internă nu s-ar fi întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus.

„A rămas ceva de jucat din sezonul care recent s-a încheiat în mod oficial. Cred că puteam să terminăm pe locul al patrulea, eu aşa vedeam şi îmi doream să fie situaţia. Am pierdut câteva meciuri la ultimele faze, iar asta ne-a costat câteva locuri în clasament. A fost un campionat foarte strâns, dar ne puteam clasa mult mai sus. Aveam potenţialul necesar, am format o echipă competitivă cu o dorinţă mare de câştig. Perioada recentă a fost una dificilă, m-am acomodat cam greu cu timpul liber, mai ales că timp de o lună am stat doar în casă, m-am antrenat doar fizic în interior. Cu baschetul a fost greu, pentru că nu am avut voie să ieşim în parcuri şi să aruncăm la coş. După încheierea stării de urgenţă am ieşit în parcuri, acum mă antrenez individual, iar treaba merge cât se poate de bine. Aştept cu nerăbdare să se deschidă sălile, totul va fi diferit faţă de condiţiile de afară. Mă antrenez cu mingea de o lună câte două ore în fiecare dimineaţă. Mă pregătesc şi fizic de trei sau chiar de patru ori pe săptămână, în funcţie de programul meu din săptămâna respectivă. Aştept cu nerăbdare reluarea pregătirii pentru noul sezon. Mi-e dor de competiţie, de meciuri, de tot ce înseamnă baschet. M-am antrenat cât am putut de bine, dar nu este acelaşi lucru. Va fi diferită trecerea din parc în sală. Momentan sunt undeva la 60-70 la sută din potenţialul meu fizic, nu ştiu să spun exact, pentru că este foarte greu de evaluat. Nu putem juca meciuri pentru a vedea exact la ce nivel fizic ne aflăm”, a spus Mirel Dragoste.

Acesta speră că reluarea competiţiilor baschetbalistice se va face cu accesul suporterilor la meciuri.

„Abia aştept să ne revedem la sală, să începem pregătirea, antrenamentele, să fie voie ca lumea să vină la sală. M-am uitat la câteva meciuri de fotbal din Germania, acolo s-a reluat recent campionatul, şi mi se pare ireal să auzi tot ce se vorbeşte pe teren, aşa cum se întâmplă la antrenament. Nu ar fi bine să se joace aşa următorul sezon, ar fi o veste tristă să se întâmple asta atât pentru noi, cât şi pentru suporteri. Se ştie că sâmbăta este zi de joc şi toată lumea se pregăteşte să vină la meci sau să se uite la televizor. Sper să se dea drumul la public, iar suporterii să vină în număr cât mai mare la sală, pentru că avem nevoie de ei. Au fost multe partide în care a venit multă lume la sală, mulţi copii care ne-au susţinut… Orice echipă are nevoie de sprijin din partea fanilor, jucătorii sunt împinşi de la spate de public. Suporterii nu vor regreta alegerea de a veni la meciuri, mai ales că ne vom întoarce cu o foame mare de baschet, după o perioadă lungă fără sport în care am stat izolaţi”, afirmă jucătorul echipei timişorene din Liga Naţională de Baschet Masculin.

Component al naţionalei de seniori a României, Mirel Dragoste îşi doreşte mult calificarea la următoarea ediţie a FIBA EuroBasket. El a fost, cu 11 puncte, cel mai bun marcator al primei reprezentative la meciul din deplasare cu Israel, disputat în luna februarie şi pierdut de tricolori cu scorul de 87-63.

„În această vară nu aveam programată nici o activitate cu echipa naţională. Este un lucru bun că nu s-au amânat meciurile. Următoarea fereastră, dacă nu se va mai schimba ceva din cauza pandemiei de coronavirus, va fi undeva în luna noiembrie, când vom avea câteva meciuri de foc pentru calificarea la EuroBasket. Mi-ar plăcea mult să accedem acolo pe munca noastră, consider că avem potenţialul necesar pentru a face treabă bună. A fost un sentiment foarte plăcut la meciul din Israel. Sala a fost plină, am evoluat împotriva unor jucători foarte buni. Ne-am ţinut bine până spre final, când am cedat probabil din punct de vedere mental. Am fost dezamăgit că nu am rezistat 40 de minute, că nu am dus treaba la bun sfârşit. Cred că puteam produce surpriza în Israel. Vrem să ne luăm revanşa cum putem mai bine când va fi meciul cu ei pe terenul nostru. Actuala generaţie are o medie de vârstă undeva pe la 27 de ani, este numai bine pentru performanţă. Regula U23 a generat doi-trei trei jucători care ar fi evoluat şi fără această regulă. Suntem o generaţie bună, suntem muncitori, competitivi, acest lucru s-a văzut vara trecută. Vrem să facem faţă şi la un nivel mai înalt şi să ne calificăm cu orice preţ la EuroBasket”, a conchis Mirel Dragoste.